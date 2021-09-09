【產經直播】港股收息、進攻之選！
2021年09月09日 12:02
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隔晚美股3大指數受壓，加上內地約談騰訊(00700)，港股在周四(9日)早段顯著下跌。此外，內地最新公布CPI數據遜預期。多重消息左右下，大市如何捉路？
大摩、高盛等華爾街大行對美股前景審慎，金融市場不明朗因素籠罩下，想穩陣收息，散戶如何選擇投資產品？即將派息的三星高息房託(03187)，捕捉咩價位入，大機會財息兼收？過往派息表現又如何？
進取的投資者想炒股不炒市，電力股、新能源股繼續博得過？龍源電力(00916)公布8月營運數據，發電量按年少0.21%，股價甫開即跌4%。有回A概念撐住，趁回入得過？
今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及獨立股評人林嘉麒，為你拆解市況。
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