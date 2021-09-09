耀才下周辦招聘日　想成功入行最緊要有...

據了解，是次招聘包括多個崗位，如交易員、分行主任、銷售經理及程式分析員等多個前線及後勤人員。有意參加招聘日嘅求職者，可以先經耀才網站免費登記，就職位申請預約面試。

葉頴恩仲話，集團重視人才庫，好歡迎來自唔同背景、且渴望加入金融行業的嘅人才，連無經驗嘅freshgrad(應屆畢業生)、受疫情影響的待業人士都可以申請㗎！因為集團會安排經驗豐富嘅導師，為新聘員工提供客戶服務相關嘅在職培訓課程，唔識學到識，同集團齊齊進步。

耀才向來都出名對員工闊綽，周不時舉行員工聚會。內部亦設有多種具鼓勵性嘅優厚福利，包括近400萬的膳食津貼、輪班津貼、勤工獎、每月業績花紅、以及年終花紅等。今年初已經向員工派發共8位數的年終花紅，個別優秀員工更獲得高達30個月的豐厚花紅。

不過，絲絲最記得嘅反而係2017至2018年新股熱潮嗰期，主席葉茂林推出「贏就員工、輸就歸我」抽新股福利，向員工免按金借出孖展。事關嗰陣嘅孖展額係「爭崩頭」，要搶先有㗎，唔知呢種市場熱鬧氣氛幾時先再出現呢？