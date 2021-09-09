【打壓見效】北上廣深樓市步入寒冬　入市意願跌到冰點

綜合媒體報道，內地房地產調控一再升級，一線城市北、上、廣、深的樓市提前「入冬」！8月上海二手樓量價齊跌，成交量按年大跌40%，成交金額更瀉44%，這是今年最大跌幅；深圳8月二手樓成交量更狂跌80%，創近10年新低。

數據顯示，8月上海共成交二手樓1.8萬伙，按年大減40%；成交金額574億元人民幣(下同)，按年下跌44%。報道指出，當地8月睇樓量按月減5%，已連跌3個月。分析指，8月樓市成交量已跌至疫情前的月均成交水平，創下今年以來最大幅度下跌。

除了上海之外，北京、廣州、深圳等一線城市也同步上演跌市。統計顯示，8月北京二手樓成交量15,942伙，較7月下跌10.7%，跟去年同期持平，但因網簽滯後，估算實際成交量下滑幅度超過20%。

廣州樓市更是急凍！8月廣州新樓成交約7,000伙，創近15個月來最低，按年下降28.9%。另外，8月廣州二手樓成交量8,535伙，按年減少44.1%。

深圳則是自今年2月官方發布二手樓指導價後，成交量逐月一跌再跌，8月深圳二手樓成交量是連續第5個月下跌，僅成交2,043伙，較7月再跌20.1%，較去年同期則暴跌超過80%，成交量創近10年新低。

一線城市樓市提前入冬，恐將步入「史上最冷、最長」的樓市嚴冬，分析指出，官方各種調控政策逐漸發威見效，包括學區房相關政策等，影響了市場成交量，估計到年底，樓市仍將持續看跌，對準備年底推案、新入市項目，衝擊將在所難免。造成樓價「跌跌不休」有3個致命原因：一是前期價格短期跳升，漲得快跌得也快；二是二手樓市場因官方介入精準調控價格，有效降低購房者對價格的預期；三是「三價就低」，銀行根據合同網簽價、交易中心涉稅評估價、銀行評估價，選擇相對最低價格審批貸款額度，影響首付比率和貸款成數、降低支付能力，更導致買樓者被動下調預算。

【買樓意願跌到冰點】

北上廣深4個一線城市向來是內地樓價的第一梯隊，漲起來容易，而跌下來很難，特別是深圳，近年幾波大漲後，平均樓價居然超過北京，惹來前所未有的調控！有關資料統計顯示，今年以來各地省市加起來的房地產調控政策就有420次之多，購房者入市買樓興趣跌至冰點，樓市出現逆轉迹象。

目前一線城市樓價下跌的主要是二手樓，新樓的價格還在漲，目前8月的70大城市樓價還沒出來，但以7月的70大城市樓價數據來看，一線城市的新建住宅價格還是上漲。