憂內地整改！對沖基金對中概股淨持倉降至兩年新低

外國傳媒報道，根據瑞士信貸出具的最新報告，由於價格大跌和拋售部位，對沖基金對在美國上市之中國股票和指數的風險敞口(即未加保護的風險)倉位已經降至兩年新低。

瑞士信貸指出，截至8月25日，對中概股的淨風險敞口倉位已經從去年底的逾2%下滑到約0.75%。根據高盛對813家基金最新提交的13F文件所做的分析，截至第二季底，1/3對沖基金持有美國存託證券(ADR)。

內地當局一連串鎖定數據安全、補教業和遊戲等領域的整改行動，導致近來中國ADR價格暴跌。納斯達克金龍中國ETF指數(Nasdaq Golden Dragon China ETF)追蹤在美國上市且業務主要集中在中國的企業，在8月雖小跌1.6%，但在7月已重挫逾22%。

瑞士信貸在報告中指出，2021年中概股ADR淨風險敞口倉位急劇下滑，主要因為價格下跌和客戶減少，反映出投資者對監管方面的不確定感到擔憂。

有外媒引述消息人士透露，對沖基金Third Point Management創始人兼行政總裁Dan Loeb向投資者表示，因擔心內地會繼續對金融市場動手，近幾個月來已幾乎出脫了所有對中國的倉位。

高盛表示，最近中概股大跌已經削弱基金的投資回報。根據美國避險基金研究公司HFR提供的數據，股票型基金在7月份處於虧損狀態，平均加權虧損率為0.76%。