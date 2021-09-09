THE HOLBORN首批88伙　折實售價595.8萬起

首張價單涵蓋23個開放式單位及65個一房戶，實用面積229至260方呎，扣除最高6%折扣優惠，折實售價595.86萬至799.94萬元，折實呎價25,309至30,946元，折實平均呎價28,888元。

入場單位是A座5樓A7室，實用面積230方呎，開放式間隔，折實售價595.86萬元，呎價約25,907元。

韓家輝續指，首張價單折實市值6.35億元，是次開價屬「開心價、好意頭價」，單位折實售價全數低於800萬元。項目定價參考系內港島區項目近期成交及其他港島區新盤，首批單位折讓3%至4%。他又認為港島東近2年未有主要新盤開售，加上市場有一定剛性需求，料項目可吸引投資者及區內分支家庭，對項目銷情有信心，他亦看好樓市，料年底有機會達雙位數升幅。