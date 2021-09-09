THE HOLBORN首批88伙 折實售價595.8萬起
2021年09月09日 15:37
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韓家輝(右)、李菲茹(左)
新盤旺市持續。恒基地產(00012)旗下鰂魚涌THE HOLBORN周四(9日)上載首張價單，涉及88伙，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝指，項目周四下午4時半開放示範單位予公眾參觀，料周六(11日)接受認購登記，最快下星期末開售。
首張價單涵蓋23個開放式單位及65個一房戶，實用面積229至260方呎，扣除最高6%折扣優惠，折實售價595.86萬至799.94萬元，折實呎價25,309至30,946元，折實平均呎價28,888元。
入場單位是A座5樓A7室，實用面積230方呎，開放式間隔，折實售價595.86萬元，呎價約25,907元。
韓家輝續指，首張價單折實市值6.35億元，是次開價屬「開心價、好意頭價」，單位折實售價全數低於800萬元。項目定價參考系內港島區項目近期成交及其他港島區新盤，首批單位折讓3%至4%。他又認為港島東近2年未有主要新盤開售，加上市場有一定剛性需求，料項目可吸引投資者及區內分支家庭，對項目銷情有信心，他亦看好樓市，料年底有機會達雙位數升幅。