研究：投連險產品收費相差高達6成　長遠蠶食回報

保險比較平台10Life指出，今年上半年本港投資相連壽險(投連險)銷售暢旺，新造保費按年升1.9倍，至134億元。同時，該平台研究部亦發現，投連險產品總體收費上存重大差異，總費用及收費披露(TFCD)百分比最多可以相差60%，對於長遠保單價值有蠶食效應。

研究比較香港三大保險公司旗下的投連險產品，包括友邦卓達智悅、宏利投資計劃及保誠雋賦投資計劃，其TFCD百分比分別為24%、27.5%、17.2%，最高及最低相差高達6成。報告指，投連險本質上是長期投資產品，費用及收費長遠而言將會逐漸蠶食回報。

10Life根據保險公司相同假設下，100萬港元投入保費、每年回報6%，30年後預計退保價值相差近33萬元。意味當投連險有關投資表現欠佳時，身故賠償額亦受影響，僅適合尋求較高風險及高回報的投資者。

研究亦發現，投連險作為高收費、回報波動的保險產品，但在銷售過程中，利益說明文件上未有披露潛在虧損情景提醒客戶，僅提供4個假設年度淨回報率作闡述。平台指，現時監管要求下，投連險毋須提供虧損情景；研究亦嘗試以每年蝕3%情景下計算退保價值的變化，發現投連險產品於30年將可能出現重大虧損7成，僅餘下保費30%。

10Life創辦人及行政總裁倫沛然表示，投連險與傳統儲蓄壽險性質上有重大差異，消費者必需了解這類產品伴隨的風險，而不是理所當然地認為這類產品必然有高回報。