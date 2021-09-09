比特幣靠穩 道期跌63點
2021年09月09日 16:17
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美匯指數報92.65；港匯見7.7772；離岸人民幣(CNH)報6.4528；美元兌日圓報109.95；歐元企1.1828，英鎊處1.3793。金價報1,793美元。布油報72.42美元，紐油報69.02美元。比特幣企4.6萬美元水平。道指期貨跌63點。
●市後關注點
-20:30 美國上周新申領失業救濟人數
●恒生指數挫604點或2.3%，報25,716點。科技指數跌310點或4.52%，國企指數跌265點或2.81%。主板成交1,660億港元。騰訊急挫8.4%。https://bit.ly/3jXgDgc
●歐股早段全線向下，英國超市集團莫里森(Morrisons)受上半年利潤拖累，股價高開後跌0.07%。https://bit.ly/3yZ3XcN
●滬綜指升17點，外資淨買入26.15億元。https://bit.ly/2X3yiJO
●中國經濟：
-中國8月通脹率跌至0.8%，豬價急挫44%。
-中國樓市進入雙向調控時代，部分三四線城市限跌。
-內地啟動第二批集中供地，嚴控資金來源。
-發改委：着力擴大「絲路海運」品牌影響，創新多式聯運。
●全球缺「芯」！現代汽車暫停忠清南道工廠營運。
●4年來首次！香港經濟增速料短暫超越新加坡。
●憂內地整改！對沖基金對中概股淨持倉降至兩年新低。
●國新辦：橫琴、前海開發建設是粵港澳大灣區重大舉措。
●【打壓見效】北上廣深樓市步入寒冬，入市意願跌到冰點。
●【打壓未完】天津6部門約談滴滴等8家網約車平台。
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●黑田東彥：疫情後仍會持續超寬鬆貨幣政策。
●騰訊註冊元宇宙相關商標。
●調查：55%港富裕人士將儲蓄投資房產。