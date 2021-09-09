恒地81.89億奪土瓜灣庇利街重建項目

恒基兆業地產集團發言人表示：「我們很高興今次成功投得市建局庇利街/ 榮光街商住發展項目的合作發展合約，項目位處市區核心地段，集團對該區相當熟悉，包括旗下已發展的項目『啟岸』，以及區內數個舊樓重建項目，我們對該區的發展潛力很有信心。集團期待跟市建局攜手合作，為東九龍舊區帶來新氣象，推動可持續發展。」

該重建地盤位置毗鄰紅磡啟岸，佔地接近8萬方呎，可建總樓面約71.7萬方呎，預計可提供約1,150個單位。以總樓面計算，是次發展商每方呎出價約11,414元，呎價未計及分紅因素。

消息透露，項目將來賣樓收益達148億元，中標財團要向市建局分紅，達標後首2.5億元分紅20%，按比例遞增至最高50%。至於項目逾11.9萬方呎商業樓面，首10年由發展商與市建局共同持有，租金收益比例為7比3，10年後業權可互相售予對方，或再延長5年收租，其後再以招標形式出售。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，項目中標價合理，未來市建局會以「小區」形式發展為主，項目有指導性作用。

香港市區大部分舊樓物業質素差，相信未來市建局會加快舊區重建及復甦進度，尤其在油麻地、旺角及土瓜灣等舊區，這類項目將會愈來愈多。他估計，項目住宅部分落成後每方呎可售約25,000元起。