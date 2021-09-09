調查指斜棟族收入不穩定　宜早作退休規劃

近年「斜棟族」(亦作Slash族，指彈性就業人士)成為年青人職場新趨勢，香港永明金融調查研究發現，近7成受訪斜棟族無清晰退休計劃，其平均預計開始規劃退休的年齡為40歲。由於較遲籌劃退休，35%未有退休規劃斜楝族表示需在退休後減少日常生活開支，另外有34%則表示會繼續工作，以解決退休後的生活開支不足的問題。

調查於今年6月中下旬訪問305名年齡介乎18至40歲、有多於一份收入來源、按個人喜好及優勢而選擇職業、並在過去一年於相同領域工作的人士。受訪斜棟族平均年齡30歲，個人入息中位數21,950元。

調查結果指出，沒有退休規劃的受訪斜棟族預期退休後平均每月開支為15,675元。至於已有退休規劃的斜棟族，由於提早作出退休部署，平均預期每月退休開支提高至18,443元，較沒有退休規劃的斜楝族高出近2,800元。他們開始計劃退休年齡平均為28歲，每月平均儲蓄6,835元，主要透過銀行存款、保險、基金及股票等，強積金投資則約佔6%。

永明金融財富及退休金業務總經理潘紀紅表示，由於斜棟族收入不穩定、以及欠缺全職工作提供的保障，更需要及早及更周全地計劃退休生活。現時強積金制度下斜棟族屬於自僱人士，她建議斜棟族可考慮強積金自願性供款為退休生活籌謀，例如「可扣稅自願性供款(TVC)」。