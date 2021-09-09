皇冠或被「釘牌」　核數師警告存續能力存疑

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下醜聞不絕的皇冠度假集團(Crown Resorts)周四(9日)刊發年度報告。其核數師畢馬威表示，該年報內披露的種種「重大不確定性」，或令外界甚為質疑皇冠的存續能力；又指一旦皇冠旗下賭場被「釘牌」可能觸發一些債券出現違約，若其信貸評級被調低至投資級別以下，可能有債券須即時償還。

回顧上月底皇冠公布截至今年6月底止財政年度按年轉蝕2.61億澳元(約14.88億港元)的時候，國際信貸評級機構穆迪的分析員已經表示，如此差劣的業績，不利皇冠的信貸評級，又估計皇冠要取得悉尼的賭牌，或者保住墨爾本和珀斯的賭牌，皆路途漫長且過程複雜。

經營賭場的皇冠現在連賭牌也隨時不保，源於早年多名員工在內地涉嫌招攬賭客被拘捕和定罪、被踢爆有犯罪集團在皇冠多家賭場洗錢、聘用的賭業中介(疊碼仔)或涉嫌販毒。於是皇冠被澳洲多個監管機構調查，迄今已未能啟動悉尼賭牌，7月下旬更遭維多利亞省皇家委員會的代表律師炮轟不配持有墨爾本賭牌。此外，西澳省政府亦設立了皇家委員會審核皇冠是否適合繼續持有賭牌經營珀斯的賭場。

現在皇冠自己亦於年報內警告，一旦其任何澳洲賭牌被暫停甚至被褫奪，可能引發債務違約，涉及一項已經提取的4.2億澳元(約24.1億港元)的融資協議，以及9,930萬澳元(約5.7億港元)的信用狀。新冠肺炎疫情對項目營業帶來的不確定性，也可能該公司違反前述融資協議之條款。

該公司又稱，其歐元中期票據現時由穆迪的同業標準普爾和惠譽評級，若他們把票據的評級貶至「投資級別」以下，即成為「垃圾債」，又或者不再評級，票據的任何持有者都有權要求皇冠將票據贖回，還要支付溢價。

另外，皇冠於年報內重申，澳洲交易報告分析中心(AUSTRAC)很可能對皇冠墨爾本和皇冠珀斯賭場處以數額不小的民事罰款。AUSTRAC 調查該兩個賭場是因為涉嫌違反洗錢法和反恐怖主義資助法。