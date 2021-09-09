蓋茨171億買四季酒店23%股權　睇好疫後復甦

港女Staycation（宅度假）就住酒店，有錢人遇上疫情就買酒店！

講緊嘅就係前全球首富、微軟創始人蓋茨，佢旗下投資公司Cascade Investment宣布，將以現金22億美元（171.6億港元），向沙地阿拉伯王子，同時亦都係另一位億萬富翁，阿瓦里德（Alwaleed bin Talal）收購全球最豪酒店之一四季酒店集團(Four Seasons Hotels and Resorts)嘅控制權。

外國傳媒就話，四季酒店估值係100億美元。呢筆全現金交易中，Cascade將收購沙特王子旗下所持47.5%股份的一半。另外，有一位知情人士透露，四季酒店集團大約有8.5億美元的債務。

而蓋茨同沙特王子阿瓦里德都係啱啱踏入65歲嘅「生果金」之齡，兩人已經相識數十年。蓋茲早年更形容阿瓦里德係佢慈善工作嘅「重要夥伴」。

現時全球旅遊業大受疫情打擊，酒店就更加係重災區。雖然眼見疫苗愈來愈多人接種，旅行住宿慢慢有所復甦，不過好似四季咁嘅豪華飯店，仲有排先可以恢復返去疫前嘅盛況，而且復甦速度比中小型酒店慢。於是，蓋茨今次就重注賭疫後奢侈旅遊復甦。

屈指一算，香港四季住一晚就索價3,000大元，而171.6億就收可收購四季23.25%股權，咁住少57.2萬晚(1,567年)酒店，慳慳哋都買得起嘅。