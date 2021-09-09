上水天巒減價150萬售出　業主持貨約10年帳蝕87萬

新界洋房再現蝕讓成交，上水天巒單號屋，減價150萬元後，剛售3,850萬元，原業主持貨約10年多，帳面仍要蝕87.6萬元離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣ISLAND RESIDENCE低層F室，實用面積約393方呎，一房間隔，獲外區租客以17,000元租入，實用呎租約43.3元，新租客人為外區客。

●北角新和富大廈中層A室，實用面積約351方呎，兩房改一房間隔，望園景，原先開價635萬元，放盤4個月，減價27萬元或4.3%，以608萬元沽出，實用呎價約17,322元。

●大坑道瑞士花園中層G室，實用面積約1,265呎方，套三房連工人房及儲物房間隔，獲同區家庭租客垂青，並以月租52,000元氐入，實用呎租約41.1元。

●西半山慧豪閣2座中層A室，實用面積約636方呎，套三房間隔，享海景，近日以1,586萬元沽出，實用呎價約24,937元，原業主於2016年4月以1,200萬元購入，持貨約5年帳面賺約386萬元，新買家為外區客，因屋苑位置可直達中環上班，因而入市。

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九龍區

●長沙灣海柏匯高層D室，望海景，一房連儲物室間隔，實用面積約285方呎，以約15,000元放租兩星期，吸引同區客洽詢，議價後減至約14,500元租出，實用呎租約50.9元。

●奧運站維港灣本月錄首宗買賣，單位為1座高層D室，實用面積約667方呎，套三房間隔，望海景，議價後以1,339萬元成交，實用呎價約20,075元，原業主於2003年8月以274萬元購入，持貨18年帳面獲利1,065萬元，期內升值逾3.8倍。

●觀塘凱滙日前連錄2宗租務成交，其中5座中高層K室，一房間隔，望海景，實用面積約468方呎，以約22,000元放租3個月後，吸引外區客洽詢，議價後減價3,500元或約15%，以18,500元租出，實用呎租約39.5元。

●茶果城麗港城9月暫錄5宗買賣，較上月同期3宗明顯加快，現時平均實用呎價15,985元，該盤28座高層G室，實用面積517方呎，兩房間隔，最新以820萬元易手，實用呎價約15,861元。

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新界區

●上水天巒錄萊茵河大道單號屋，實用面積約2,017方呎，連1,120方呎花園及天台，買家為區內用家，考慮不久即決定入市，而原業主叫價約4,000萬元放售，雙方議價後以3,850萬元成交，實用呎價約19,088元，原業主於2011年2月以約3,937.6萬元購入上址，是次轉售帳面虧蝕約87.6萬元。

●將軍澳居屋唐明苑B座高層15室，實用面積約429方呎，兩房間隔，望山景，單位於5月放盤，於未補價第二市場開價468萬元，累減40萬元或8.5%，獲區外白居二買家以428萬元承接，實用呎價約9,977元。

●西貢銀林閣單號屋，實用面積1,872方呎，套五房間隔，放盤時叫價3,600萬元，減價220萬元，終以3,380萬元獲買家承接，實用呎價約18,056元，原業主於2011年9月購入，當時作價2,220萬元，持貨10年帳面獲利1,160萬元，期內升值約52%。

●馬鞍山居屋富寶花園12座高層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，享山景，已補價自由市場原先叫價570萬元，放盤兩個月，減價20萬元，以550萬元成交，實用呎價約12,761元。

●馬鞍山迎海．星灣20座中層F室，實用面積約511方呎，兩房間隔，日前以910萬元易手，實用呎價約17,808元，原業主於2014年以525萬元購入，持貨7年帳面獲利約385萬元，單位期內升值約73.3%。

●大圍珀玥低層C室，實用面積約201方呎，一房間隔，日前以508萬元易手，實用呎價約25,274元，原業主則於2018年以427萬元購入單位，持貨3年帳面獲利約81萬元，單位升值約19%。

●火炭御龍山錄9月首宗買賣，屋苑2座中層C室，實用面積約696方呎，套三房間隔，望山景，開價約1,280萬元，議價後以1,238萬元易手，實用呎價約17,787元。

●大埔居屋寶雅苑B座低層5室，實用面積約447方呎，兩房間隔，望山景，已補價自由市場原先開價538萬元，放盤3個月，加價12萬元，終獲用家以550萬元承接，實用呎價約12,304元。

●粉嶺牽晴間4座極低層B室，實用面積約436方呎，兩房間隔，原先開價650萬元，日前以625萬元成交，減價25萬元或約3.8%，實用呎價約14,335元，屋苑現時約有52個放盤，入場費由570萬元起。

●粉嶺公屋祥華邨祥禮樓中層21室，實用面積約277方呎，開放式間隔，已補價自由市場原先開價300萬元，放盤1星期，獲買家以277.8萬元承接，實用呎價約10,029元。

●元朗區9月暫錄逾45宗二手買賣，區內尚悅錄4宗，包括11座中層J室成交，實用面積約402方呎，兩房間隔，獲上車客以614.8萬元購入自用，實用呎價約15,294元。

●屯門公屋良景邨良傑樓高層12室，實用面積約443方呎，日前獲一名區外白居二垂青，見單位可承做高成數按揭，而且屬高層戶，內籠附裝修，於未補價第二市場以268萬元即睇即買作自住之用，實用呎價約6,050元。

●屯門市廣場1座低層F室，實用面積約337方呎，兩房間隔，原先叫租12,500元，近日以11,300元租出，減價1,200元或約9.6%，實用呎租約34元，新租客為內地家庭，子女在香港讀書，即睇即決定承租，而業主見租客一次交付一年租金，所以減價1,200元成交。

●馬灣珀麗灣9月錄6宗買賣，對比上月全月16宗成交，本月成交步伐加快，平均實用呎價12,808元，較上月微升0.1%，其中11座高層B室，實用面積約615方呎，三房間隔，8月中最新叫價845萬元，新近經議價後，減至820萬元沽出，實用呎價約13,333元，新買家為外區上車客。

●青衣單日錄4宗買賣，包括宏福花園1座中層B室，實用面積約598方呎，兩房間隔，享海景，新近以916萬元沽出，實用呎價約15,318元，而9月全區累錄約25宗二手買賣。

●東涌映灣園交投平穩，9月暫5宗買賣，與上月同期6宗相若，該盤6座中層B室，實用面積約728方呎，原則套三房間隔，向內園及會所，早前以908萬元放盤，共減13萬元，以895萬元成交，實用呎價約12,294元，新買家為上車客，是次入市自用。