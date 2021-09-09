兩個市區全新項目展開推盤攻勢　帶動各區豪宅交投

新盤大戰一觸即發，兩個市區全新項目展開推盤攻勢，其中鰂魚涌THE HOLBORN上載首張價單推88伙，折實售價全部低於800萬元。至於紅磡曼翹首張價單近半單位折實售價低於400萬元。樓市氣氛旺，帶動各區豪宅新盤錄得大宅及特色戶成交。

●THE HOLBORN首批88伙 折實售價595.8萬起

首張價單涵蓋23個開放式單位及65個一房戶，實用面積229至260方呎，扣除最高6%折扣優惠，折實售價595.86萬至799.94萬元，折實呎價25,309至30,946元，折實平均呎價28,888元。

入場單位是A座5樓A7室，實用面積230方呎，開放式間隔，折實售價595.86萬元，呎價約25,907元。最貴單位為A座21樓A3室，實用面積260方呎，一房間隔，折實售價799.94萬元，呎價約30,767元。

韓家輝續指，首張價單折實市值6.35億元，項目首批單位以「開心價、好意頭價」推出，折實售價全部低於800萬元，定價有3%至4%折讓。至於項目定價參考系內同區項目造價及同區新盤，日後加推有加價空間。他對項目銷情有信心，認為市場有一定剛性需求，料項目可吸引投資者及區內分支家庭。

●陳永傑：THE HOLBORN料有3至5%加價空間

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，THE HOLBORN首批單位折實入場費約600萬元起，折實售價全數低於800萬元，入場費相對附近二手屋苑及黃竹坑新盤平，預料投資客約佔5成，亦可吸引附近港島東區屋苑如太古城、康怡花園、杏花邨分支家庭及上車客。項目落成後呎租可達70至80元，租金回報可達2.7厘。該盤首批推出的單位價錢吸引，相信首批可全數沽清，日後尚有3至5%加價空間。

他續指，踏入9月市況暢旺，置業氣氛濃厚，9月至今全港錄得約700宗一手成交，預計全月約1,800宗，較上月全月1,200宗可大幅上升50%。而低息環境下投資物業可保值，樓價上半年已升近6%，全年樓價更有機會上升15%。港島區新盤供應少，THE HOLBORN位置交通方便，就近港鐵站，方便前往中環等商業中心，相信項目在同期新盤中可睇高一線。

●美聯布少明：THE HOLBORN具提價空間 呎租料達80元

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，港島區新盤一向受市場歡迎，鰂魚涌THE HOLBORN有地理優勢，首批單位樓價全數低於800萬港元，折實入場費更低於600萬元，開價具競爭力，相信會受上車客及長線投資客捧場，並有相當大的加價加推空間。

布少明稱，項目鄰近太古城，位於港島東核心地段，生活消閒及配套一應俱全，區內租務需求殷切，料實用呎租可達約80元，預計租金回報率可超過3厘。

另外，參考同區君豪峰今年第二季錄得一宗實用面積293方呎單位成交，樓價約919萬元，呎價逾3.1萬元。反映THE HOLBORN定價吸引，有加價空間。

●紅磡新盤曼翹首批推出50伙 入場費331.8萬元

市區新盤陸續登場。桂洪集團旗下新盤紅磡曼翹，周四(9日)上載首張價單，項目將於周五(10日)開放示範單位予公眾參觀，並隨即接受認購登記，料最快9月中開售。

桂洪集團董事凌俊偉指，項目首張價單涉及50伙，涵蓋25個開放式及25個一房單位，實用面積186至250方呎，扣除最高折扣18%優惠，折實呎價17,281港元至22,185港元，折實售價331.8萬至528.2萬元，折實平均呎價19,648元。

首張價單中，開放式戶的入場單位為6樓F室，實用面積192方呎，折實售價331.8萬元，呎價約17,281元。至於一房戶的入場單位為5樓E室，實用面積249方呎，折實售價445萬元，呎價約17,871元。

凌指出，是次以「屯馬興奮價」推出首張價單，而價單的50個單位總價約2.1億元，其中有24個單位折實售價低於400萬元。他認為，屯馬線開通後該區具發展潛力，加上區內已積壓一定購買力，期望項目可助分支家庭及年輕客置業。他對項目銷情有信心，會視乎情況加推，料日後加推單位有加價空間。

仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰指，曼翹首批單位價格參考同區一手項目，定價較同區一、二手項目有一定折讓，加上區內已有一段時間未有新盤推出，相信項目能滿足買家需求。

另外，曼翹周四首度開放兩個無改動示範單位予傳媒參觀，分別為參照項目18樓F室搭建的無改動示範單位，屬開放式間隔，實用面積192方呎。另一為則是參照項目18樓A室作藍本搭建，實用面積232方呎，一房間隔，採開放式廚房。

●美聯布少明：曼翹折實入場價331.8萬元 為今年市區新盤最平

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，紅磡新盤曼翹今日公布首張價單，首批單位折實僅331.8萬元起，低於市價，亦為今年最低入場費的市區盤，相信具加價空間。

布少明另指，同區啟岸及環海東岸等新近呎價由2.1萬至2.5萬元起，是次新盤以低於「4球」入場費推出首批單位，折實平均呎價逾1.9萬元，項目位處市區，鄰近港鐵站等，相信可吸引不同客源，預料其中五成為投資者。料項目入伙後呎租可達60元水平，回報率逾3厘。

他續稱，本月料有大型新盤應市，一手可望錄約1,800伙水平，二手交投高位爭持，料錄約4,500至5,000宗。

●陳永傑：曼翹定價具吸引力 料有上車客捧場

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，紅磡曼翹周四(9日)公布首張價單50個單位，定價比同區二手新進物業相約，更比區內同類一手貨尾低近15%，是有吸引力的起動價。

他指出，項目首批單位有24伙折實樓價低於400萬元，折實入場價僅需331.8萬元起，創九龍市區新盤2年半新低，勢必哄動，加上曼翹屬於短期樓花期項目，預計關鍵日期為下年6月，相信可吸引大批上車客認購，包括居屋客及白居二客，料發展商會加價加推，加幅3至5%亦可獲市場接納。

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