烏克蘭通過虛幣合法化　大行料Bitcoin年底睇衝10萬關

虛擬貨幣「一哥」比特幣（Bitcoin）自周二跌穿5萬美元關後，一直在4.6萬美元水平徘徊，惟渣打銀行看好比特幣未來走勢，稱價格或於今年底有望翻一番，衝上10萬美元，長遠更可飆至17.5萬美元。另方面，烏克蘭議會以壓倒性票數通過虛擬貨幣合法化並加以監管，成為近年第5個制訂相關法規的國家。

渣打新成立的虛擬貨幣研究團隊發表報告指出，按過往記錄，比特幣價格會在勁插50%的一年半後達至高峰，更預測最快於今年底達至10萬美元的高位。至於「二哥」以太幣，報告則認為其市值長遠可趕上比特幣，並估計以太幣可漲價至2.6萬至3.5萬美元水平，惟比特幣價格必須升至每枚17.5萬美元。

渣打虛擬貨幣研究團隊主管Geoff Kendrick認為，雖然比特幣和以太幣存在很多共同特徵，但比特幣在使用上較似現實貨幣，在全球未來進入無現金世界時，或可成為無銀行帳戶的主要點對點支付方式。而以太幣則擁有眾多不用的技術，包括DeFi（去中心化金融）、NFT（Non-fungible Tokens，非同質化代幣）等，相關功能可處理包括借貸、保險和交易所等交易，更像一個「金融市場」。

正因為以太幣的用途廣泛，團隊認為以太幣未來極具升值潛力，甚至會追貼至比特幣水平；惟他們補充，以太幣的潛力雖大，但風險亦較比特幣為高。

交易平台CryproCompare數據顯示，比特幣周四曾升2.88%，高見每枚46,836美元；以太幣亦升6.44%，見3,569美元。

另方面，比特幣亦愈來逾受國家層面重視，繼日前中美洲小國薩以瓦多正式將其列為法定貨幣後，據報，東歐國家烏克蘭已通過法案，將比特幣等虛擬貨幣合法化，成為數周內第5個為虛擬貨幣立法的國家。

烏克蘭議會周三幾乎壓倒性通過虛擬貨幣合法化的法案，現在已呈交給總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。值得留意的是，烏克蘭與薩爾瓦多的做法不同，烏克蘭的虛擬貨幣法規並未將比特幣作為一種支付方式，其地位也比不上烏克蘭國家貨幣hryvnia，但該國公民可以合法持有並交易。

古巴亦於兩周前，通過承認並監管虛擬貨幣的法律，稱能促進社會經濟利益；巴拿馬據報亦正草議相關的虛擬貨幣法案。不過，瑞典央行行長Stefan Ingves表示，買賣比特幣雖可致富，但情況無異於交易郵票，更直言在沒有政府支持下比特幣的持久力成疑，流入比特幣的私人資金遲早會崩潰。