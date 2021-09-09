【產經評論】強兵抗美勤有功　杜絕網企戲無益

內地嚴管網絡遊戲不斷升級，即使網遊巨企砸錢做公益亦未能換來放行。究其原因，產業前景即使再好，都不可能凌駕社會利益！作為一個負責任的政府，得及時正視問題並加以治理，只有在更健康更清晰的行業規範下，新經濟始有望實現長足而惠民的發展。

過去中國經濟發展亂象甚多，尤其2008年在金融海嘯後豪擲「4萬億」救市大興土木，結果換來不少「大白象」建設，衍生出的產能過剩更須靠多年的供給側改革來治理。搞基建本非壞事，但放任式無序發展，只會製造新難題。今次疫情改變了人民的生活模式，新經濟大行其道，影響遍及金融、教育、消費、醫藥、消閒娛樂等，「虛擬世界」商機無限，網企取代傳統基建的主導增長角色，規模不斷膨脹，造就不少萬億元級別的新興企業，這堆「大象」躋身全球巨企之列，財富何止「4萬億」。

問題是，正如2008年谷基建導致產能過剩，這些網企快速膨脹至一定規模後，要維持高增長的難度便增加。可在發展業務上，首要考慮是股東利益，難兼顧社會責任，結果未成年網遊玩家大增後，為了利益，懶理「上癮」，即使政府出招限制，玩家就以租借戶口來避開，陽奉陰違，尚未計種種不公平競爭，甚至壟斷，周而復始地威脅傳統企業或中小企的生存空間。

如今中美在打經濟戰，關乎國之根本。若成功，可贏得國際尊重和話語權；倘失敗，隨時被美國壓下去，就如昔日前蘇聯或經濟長年迷失的日本。要應付這百年一遇的大變局，得梳理全國資源，培育「精兵」應戰。若為着網絡產業巨利而漠視亂序，袖手不管，大量網遊玩家終日沉迷虛擬世界，影響的是一代人的教育與心智，只怕換來不戰而敗的結局。

近日當局再約談關鍵網遊企業，重申須嚴格執行玩家限制，並敦促抵制不正常競爭，防止過度集中甚至壟斷，將重心放在推動科技。可見監管鐵拳既出，各方得同心執行，不存在周旋餘地。經歷這次整改，縱使網企短期盈利增長和產業發展將放緩，但始終長痛不如短痛。

新經濟興起，既帶來機遇，也衍生問題。西方國家以霸主自居，不思進取，無甚作為，眼見問題惡化至不可收拾，然後諉過於人。反觀中國善用體制優勢，主動「拆彈」與「強身」，尤其如今資源供應緊張，須高效精準投放資源實現政策目標。經歷今次整改一役，中國整體經濟競爭力必獲提升，運籌帷幄，自有望決勝於千里之外。