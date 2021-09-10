東方日報B2：華上月工業品漲價9.5%　嘯後最激

原材料價格居高不下的問題持續困擾中國經濟，中國8月份工業生產者出廠價格指數(PPI)按年飆9.5%，乃2008年金融海嘯之後新高，與8月居民消費價格指數(CPI)按年增速之差距已擴闊至8.7個百分點，創有紀錄單月新高。這反映出上下游價格正處「冰火兩重天」的局面，下游企業利潤空間出現壓縮，恐拖累經濟活動持續放緩。

國家統計局顯示，上月PPI按年升勢超預期，且較前月擴0.5個百分點，乃由於上游採掘工業價格按年升41.8%，其中煤炭開採和洗選業按年升57.1%，按月擴11.4個百分點。連中游行業也發力，同月化學原料和化學製品製造業，及黑色金屬冶煉和壓延加工業價格漲幅，分別較前月擴2.7個百分點及1.1個百分點，至升24%及34.1%；連同石油和天然氣開採業等行業，影響PPI上漲約7.9個百分點，超過總漲幅的八成。

反觀包括食品及一般日用品的生活資料價格升0.3%，按月持平，影響PPI漲約0.07個百分點。

中金公司指，內地疫情重燃及爆發水災，打亂工業產品生產及需求，尤其上游行業供應收縮推高產品價格。主張「碳中和」的內地推動鋼鐵、建材、化工等主要耗煤行業減煤限煤政策，為本輪出廠價格通脹推波助瀾。

供不應求加上PPI抽高，刺激焦煤、焦炭、動力煤期貨主力合約周四(9日)破頂，動力煤盤中更突破每噸一千元人民幣(下同)，高見1,028元。焦煤及焦炭一度攀升至3,071.5元及3,838.5元新高，升7.21%及5.31%。然而，焦煤、焦炭未平倉合約按日銳減8,048張及3,917張，至16萬張及12萬張。

至於工廠價格升浪未傳至消費端，部分原因乃企業犧牲利潤以保住份額。日資券商野村指，中國要解決下游行業的問題，包括消化成本增加和利潤減少，尤其房地產面臨高壓調控，及變種病毒擴散打擊消費需求，為需求端降溫非良策。內地應解決供應限制及交通運輸瓶頸問題，並增加信貸供應，支持企業經營。

內地官媒表示，要兼長顧短做好跨周期調節，即「放鬆時不過鬆，收緊時不過緊」；又指今年宏觀政策不應收得過緊，要為應對明年經濟下行壓力做準備，讓廣大中小微企業能夠更好地從疫情的衝擊中走出來。

國家糧食和物資儲備局周四公布，經國務院批准，首次以輪換方式，分期、分批組織投放國家儲備原油。本次投放主要面向內地煉化一體化企業，緩解生產型企業的原材料壓力。

不過，野村相信，中國需推出更多寬鬆措施應付原材料價格上升影響。惟預計PPI本月將升至10%，10月或抽高逾一成，於去年較高基數下，PPI年底或回落至9%以下，全年仍升7.3%。

法國外貿銀行則認為，需關注中國會否推動建設以支持經濟，因這可能對大宗商品價格等帶來上行風險。惟中國增長模式已轉為優先考慮社會福利，故未來通脹壓力不太可能保持強勁。