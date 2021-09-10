歐股個別發展　easyJet急瀉一成

歐洲股市周四(9日)個別發展，英國富時100指數收報7,024點，跌71點或1.01%；法國CAC指數收報6,684點，升15點或0.24%；德國DAX指數收報15,623點，升12點或0.08%。

歐洲央行議息後表示，抗疫緊急買債計劃(PEPP)規模維持1.85萬億歐元，將至少持續至2022年3月底，由於相信融資環境可維持較佳水平，PEPP的買債步伐，將較之前兩季每月約800億歐元的速度溫和放慢。

此外，該行維持存款利率負0.5厘，基準利率維持零，邊際貸款利率亦維持0.25厘。

歐央行行長拉加德於議息後記者會表示，經濟復甦的反彈越來越快，預期年底前經濟活動將達到疫前水平，通脹前景略有上調，但通脹上升很大程度上是暫時的，又提到製造業受到供應短缺的限制，勞動市場正在快速改善，惟變種病毒全球擴散可能推遲經濟全面重啟。

該行最新經濟預測顯示，今年經濟增長預測上調0.4個百分點至5%，明年增長預測則下調0.1個百分點至4.6%，2023年增長預測維持2.1%；至於今年、明年和2023年通脹預測上調至2.2%、1.7%和1.5%，分別高於之前預期的1.9%、1.5%和1.4%。

個股方面，旅遊股下跌，英國航空公司easyJet宣布計劃籌集12億英鎊，並表示拒絕了收購要約後，股價全日大跌10.24%。

英國超市集團莫里森(Morrisons)上半年利潤下降37.1%，主要受疫情、燃料及外賣業務拖累，股價收市微升0.01%。

英國線上借貸平台Funding Circle料下半年虧轉盈後任命Samir Desai為新的CEO，股價收市升3.58%。