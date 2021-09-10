美股道指收跌151點　Lululemon急升逾一成

美國股市周四(9日)先升後回軟，道指收報34,879點，跌151點或0.43%；標指收報4,493點，跌20點或0.46%；納指收報15,248點，跌38點或0.25%。

雖然美國就業數量遜預期，但聯儲局官員重申會落實「收水」行動。達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭表示，雖然8月就業數據遠遜預期，但經濟本質上未見任何變化，續主張應在9月會議上宣布縮減買債，並且迅速實行，或許是從10月開始。

花旗私人銀行美洲資本市場主管Kristen Bitterly則預期，股市波動將增加，建議投資者小心選股，應關注資產負債表強勁、有能力增加利潤和有能力提高股息的公司。

瑜伽服品牌Lululemon第二季收入按年漲約61%至14.5億美元，並將明年1月底止全財年收入預測上調至62.6億美元，刺激股價急升逾一成。

有指福特汽車將停止在印度生產汽車，當地業務過去10年累積虧損20億美元，福特股價全日跌2.03%。

視像遊戲零售商GameStop(GME)截至7月底止第二財季經調整後每股虧損76美仙，遜市場預期，加上上任後首次公開講話的行政總裁Matt Furlong未有交代發展策略，拖累股價先跌後回穩，收報199.18美元，升0.34%。