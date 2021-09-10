致富：歐股基金分散投資之選

上期我們談及相比美股，歐洲股市目前有較低估值，以及較穩定向上的走勢。致富財富管理部總經理張德明表示，其中一個原因是投資者對美國聯儲局的貨幣政策取態相對審慎，即使當局不致今年內重啟加息步伐，但縮減買債的收水行動很可能會在短期宣布，一旦成真勢對槓桿投資帶來短期影響，繼而考驗美股升浪。

與之相比，歐央行的貨幣政策相對聯儲局寬鬆，確定性較高，加上整體歐洲企業近日公布了不俗的業績，有超過60%企業業績勝市場預期，配合當地經濟重啟，有利傳統消費、旅遊、金融等板塊，他預料歐股將在第4季跑出。

當然，目前中港股市的估值低於歐股，但由於政策措施的不明朗，使部分外資從中概股流出，亦令中港股票指數近期有點停滯不前。面對政策風險，投資者不能依賴傳統分析技巧，只能密切留意政策發展。投資者在資產配置上，可繼續持有部分中港股票資產，但若全盤押注，便要提防地域過度集中的風險，倘把部分資產分散至歐洲股票，會是其中一個應對的方法。

張氏建議，風險承受能力較高的投資者，若然股票類投資持倉不多，不妨把歐洲股票基金納入投資組合內，爭取較股債混合基金高的潛在回報。至於投資那些歐洲國家和公司，可交由專業的基金經理決定，讓自己有時間專注在投資以外的事情。另要留意，雖然英國已正式脫歐，但不少歐洲股票基金仍維持投資在部分英國的公司。