惠理基金：黃金再成資金避風港

美國聯儲局7月議息會議紀錄顯示，因美國經濟發展符合預期，故局方正準備今年開始縮減買債規模，但非常強調展開退市，並不應解讀為加息預定進程的開始。今次的會議紀錄亦顯示，局內意見仍存有分歧，因仍有小部分委員對退市有所保留，認為要等到明年初才適宜開始退市。

當會議紀錄公布後，金價表現穩定，堅守在每安士1,770美元之上，及後更上破1,800美元，反映金市已消化聯儲局退市所帶來的壓力。一向鷹派的達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭指，變種病毒迅速在美國蔓延，若令國內生產總值(GDP)增長放緩，到時可能需要調整自己的鷹派立場。

美國最新公布的7月零售銷售、8月製造業採購經理指數(PMI)、8月Markit綜合PMI及8月服務業PMI均比預期和前值為差，不排除變種病毒在美國蔓延，已減弱經濟復甦力度，繼而阻慢聯儲局未來退市步伐。故鮑威爾在Jackson Hole全球央行年會中仍然未公布退市時間表，令金融市場的鷹派人士大失所望。

變種病毒在世界各地蔓延，亦令到相關避險資金流入金市避險。另一邊廂，阿富汗亂局令區內局勢急劇升溫，亦是令金價從低位1,680美元持續反彈的重要支撐因素。相信阿富汗亂局仍會持續一段時間，甚至有機會再度爆發大規模內戰，導致避險情緒短期內無法降溫。

如果阿富汗局勢再度惡化，估計避險買盤有力將金價進一步推向上。另外，導致資金持續流入金市避險的因素，是中國政府最近對多個行業提高監管，令中港甚至亞太地區股市受到拖累，故在悲觀氣氛籠罩下，部分投資者將資金撤離相關股市而轉投金市及黃金交易所買賣基金(ETF)避險。

根據世界黃金協會最新的數據顯示，估計因歐元近期弱勢，最近歐洲ETF對黃金的購買量有所增加。數據顯示7月歐洲投資者直接投資黃金ETF的資金接近10億美元，數量相當於17.1噸黃金，估計是歐元甚至亞太地區貨幣持續疲弱，再加上區內地緣政治局勢惡化，很大機會亦驅使亞太地區資金持續流入黃金ETF避險。再加上市場已經消化聯儲局退市帶來的負面影響，相信這對金價發展十分有利，後市有望進一步向上突破。

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