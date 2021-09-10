道指跌151點　油價回吐逾1%

●美匯指數回落至92.47；港匯見7.7776；離岸人民幣(CNH)報6.4508；美元兌日圓處109.79；歐元企1.1824，英鎊見1.3839。金價報1,794美元。布油報71.35美元，紐油報67.91美元。比特幣企4.63萬美元水平。道指期貨下跌。

●美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯(Charles Evans)警告，美國經濟正持續面對高度不確定性，主要考慮到供應鍊和勞動力市場出現瓶頸，以及新冠肺炎確診再次激增。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少3.5萬人，減幅是6月底以來最大，至31萬人，為疫情爆發後最少，並少過市場預期的33.5萬人，反映就業市場持續復甦，前周止持續申領人數減少2.2萬人，至278.3萬人，仍高於預期的274.4萬人。

●港股ADR指數收報25,879點，升163點或0.63%。

●即月恒生指數夜期收報25,794點，升148點，高水78點，成交16,577張。

●紐約10月期油收報每桶68.14美元，跌1.16美元或1.67%；布蘭特11月期油收報每桶71.45美元，跌1.15美元或1.58%。

●紐約12月期金收報每安士1,800美元，升0.4%。

●英國富時100指數收報7,024點，跌71點或1.01%；法國CAC指數收報6,684點，升15點或0.24%；德國DAX指數收報15,623點，升12點或0.08%。

●歐洲央行維持利率不變，宣布溫和放慢買債步伐。

●信用卡支付公司萬事達卡(Mastercard)宣布，已簽署了一項協議收購區塊鏈分析公司CipherTrace，但未披露交易作價。

●外媒引述消息人士稱，社交媒體Facebook一直在自主研發晶片，用來處理集團的機械學習(Machine Learning)工作，例如內容推薦等。

●微軟公司(Microsoft Corp.)已推遲原定於10月初重新開放其在美國的辦事處，直至另行通知。

●秘魯央行加息0.5厘，創1年最大加幅。

●烏克蘭通過虛幣合法化，大行料Bitcoin年底衝10萬關。