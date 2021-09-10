汪敦敬：內地樓市抑制後　將會再擴張

近期國內的「共同富裕」令到很多人都擔心，擔心自己在香港的資產最終會晚節不保，筆者聽到有關說法不禁失笑，笑香港人太喜歡沉迷在悲情中，甚至喜歡聽悲情的說話，其實市場日日向好，大勢也是西去東來！

至於政策調節及新規定，其實全世界任何地方也有，而且是不斷發生，筆者認為大家應該先了解甚麼是市場，就會明白很多事情其實是不需要太擔心。

要知道，市場嚴格來說只有兩個階段，一個階段就是擴張階段，另一個階段就是收縮階段，正如呼吸一般，有呼吸的才是市場，市場存在就自然一定有呼吸。

資本主義的國家傾向先讓市場擴張，擴張去到極端，泡沫就會爆破就被迫收縮；社會主義則是掉轉，往往先去除泡沫，到泡沫完全去除，購買力亦積聚到一定程度的時候，市場就會再重新擴張，任何政治制度都脫離不了這兩個階段，所以內地房地產雖然宏觀調控了20年，但樓價仍然是升得最多，很多人都忽略了市場在抑制的時候，同時也聚積了購買力，之後就會釋放出來。

眼前面對的只是一個積極重整的市場(國內)，也象徵了後市會有活躍的購買動力，筆者認為政府對樓價升跌的興趣其實不大，政府只關心如何分配，是否分配得公道，以及是否人人都有機會，摧毀市場並不能達到令更多人買到樓或者生活更好這大前提，如果大家明白市場抑制了之後會再擴張的話，其實任何改變並不可怕。

祥益地產總裁 汪敦敬