THE HOLBORN鄰近太古站罕有新盤　集齊升值潛力優勢

太古城、鰂魚涌一帶是港島東核心商貿區，地理位置優越，區內發展成熟，不過新樓盤在該區供應極為罕有，最近恒基兆業地產推出純住宅項目THE HOLBORN正正坐落於此優越地段，項目鄰近港鐵太古站只有幾分鐘路程，交通便利，餐飲、購物及娛樂消閒等皆一應俱全，無論自住及投資俱有價有市，相信將會吸引不少中產人士，以至鄰近太古城的分支家庭。

港島東CBD發展已相當成熟，加上「太古坊」正進行重建計劃，由鰂魚涌站延伸至太古站，絕對是繼中環之外另一個港島核心商業區，不少原本在中區大商戶亦轉到進駐這一區，聚集了更多高薪、消費能力強的一群上班族，因此帶動港島東租務動力，而太古一帶多年來甚少新樓供應，難得附近有新盤THE HOLBORN推出，相信會吸引這班高質上班族。

另外，太古城屬於香港中產聚居熱點之一，近年有不少「買樓靠父幹」例子，父母會幫仔女成家立室，但又唔希望他們搬得太遠，所以相信THE HOLBORN亦會吸引附近一帶分支家庭。

由於是吸引一班中產人仕，所以發展商將樓盤打造成英倫風格，住客會所CLUB HOLBORN由英國室內設計團隊Conran and Partners及園林設計師ALN聯手打造，融合英倫都會同藝術特色。同時亦加入微氣候元素，打造綠色低碳自然環境，迎合對生活有要求年青用家。

THE HOLBOR提供420伙，間隔由開放式至三房戶，首推88伙開放式單位及65個一房戶，實用面積229至260方呎，折實售價由595.86萬至799.94萬元，折實呎價25,309元起。

發展商並率先開放一房及兩房示範單位予公眾參觀，單位用料講究。以B座28樓B5室無改動一房示範單位為例，實用面積255方呎，長形客飯廳，間隔方正實用，易於擺放家具，並外接露台，提高室內採光度，加上層與層之間高度約3.5米，而32樓的樓層高度更達3.825米，空間感十足。所有一房標準單位均設有專屬衣櫃，高度延伸至天花，善用收納空間，更備有指紋鎖保險箱及摺疊式梯級，貼心照顧住戶需要。

浴室精選意大利獲奬品牌GESSI及the.artceram的衛浴設施及配件，另裝設PANASONIC浴室寶及伸縮晾衣架，時刻保持乾爽，便利晾乾衣物。鏡櫃設計簡約時尚，備有USB插槽，使用方便。

至於A座28樓A1室無改動示範單位，面積452方呎，屬兩房連儲物室戶，玄關位設有儲物櫃及天花櫃，提升收納空間。客飯廳同樣以長形布局，外接露台及工作平台，空間感十足。其中主人房設L形玻璃，睡房採用由意大利高級品牌BARAUSSE與恒地共同研發的房門及門框，三邊裝配特幼鋁質邊框，配合磁力門鎖及防撞膠條設計，大大減低開關門的聲響，加上下降式門阻設計，可隔音防塵。