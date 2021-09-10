溫灼培：加稅陰霾不利英鎊

英國首相約翰遜周二指，因應疫情對當地醫療系統帶來的壓力，加上人口老化，英國必須廣泛增加稅收以作收入來源。增稅對象將包括僱員、企業甚至投資者。英國財政大臣辛偉誠更強調，政府在社會福利的開支正不斷擴大，而這情況已是不可逆轉。

另外，英國財政研究所(Institute for Fiscal Studies)估計，如要達致約翰遜政府對提升醫療系統的承諾，英國稅收與國內生產總值(GDP)比例將有機會提至35%的第二次世界大戰後高位。在擔心增加稅收不利經濟發展，當日英鎊兌美元以及兌歐元匯價即見回落。

倘相對歐元，英鎊從第二季起走勢明顯處於優勢，主要是英國民眾接種疫苗較快，給予市場感覺其經濟可望早日重啟，有關預期正為英國經濟以至英鎊兌歐元帶來支持。

不過，自英國於7月19日全面撤銷疫情限制令後，其經濟復甦步伐並沒有預期般迅速增長。7月零售銷售按月急降2.5%，8月綜合採購經理指數由7月59.2跌至55.3，年通脹率亦見回落，7月消費物價指數由6月的2.5%回落至2%水平，上述數字均顯示出英經濟弱勢一面。

事實上，自8月中，英鎊兌歐元強勢已不再。影響下，英鎊兌美元同見受壓，料英鎊中短期或難重上1.4美元。走勢上，料英鎊短期甚至可能跑輸歐元。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培