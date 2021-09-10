麥嘉嘉：港股方向未明　防守為上

美國聯儲局主席鮑威爾早前在Jackson Hole全球央行年會上表示，雖然年內可能啟動減買債，但明確指出短期內不會加息，市場理解為立場「偏鴿」。美元上漲或窒礙環球經濟復甦，影響美國經濟，聯儲局故此不欲過快收水間接造成美元上漲的困局。

另一方面，財新中國製造業採購經理指數(PMI)8月降至49.2，遜於預期且創18個月低位，為去年4月以來首次跌破榮枯綫；財新製造業PMI與官方數據走勢一致。市場供需均有下降，通脹壓力仍然高企，經濟下行壓力仍較大。國務院常務會議，部署加大對市場主體特別是中小微企業紓困幫扶力度，強調加強政策儲備，做好跨周期調節。

預計年內人民銀行有可能再次降準，但應不會調降政策利率。預計房地產相關政策仍會偏緊，對重點領域的監管收緊也仍會持續、但在節奏和力度上可能微調。我們相信，資金焦點將由原來的受整治行業，流向國策扶持的行業中，包括新能源、碳中和、半導體等硬科技。

估值方面，按彭博綜合券商預測，未來12個月，恒指預測市盈率為11.6倍、市帳率1.22倍，我們認爲9月市場整體仍沒有明顯趨勢，呈現反復震盪的格局，各行業持續分化和輪動，投資者分歧將明顯加大。策略部署上，把資金轉投價值型股票，防守性較高的板塊，例如公用股、房地產投資信託基金(REITs)、電訊股、運輸、必需品消費等，有助管理組合整體風險。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人)