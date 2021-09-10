跟股神押注！馬士基投資WasteFuel拓綠色燃料

不少散戶投資者跟隨「股神」巴菲特的步伐致富，有國際級企業亦深明此道，相信巴菲特的眼光，投資受他青睞的公司。

全球航運巨擘馬士基(Maersk)宣布，投資加州綠色燃料初創公司WasteFuel，藉此「開發美洲和亞洲的綠色生質甲醇產能。馬士基指出，該投資將使WasteFuel開發生質精煉技術，由不可回收的廢棄物生產永續燃料。馬士基透過旗下創投事業Maersk Growth進行投資，但未有披露金額。

今年2月巴菲特投資旗艦巴郡，透過私人飛機事業NetJets向WasteFuel進行重大投資。當時NetJets承諾，未來十年將向WasteFuel購買至少1億加侖的永續飛機燃料。是次馬士基注資，也是WasteFuel在獲巴菲特青睞後，迎來另一個重量級投資者。

WasteFuel總部位於加州，主要研發農業與都市廢棄物轉換為燃料。馬士基去碳部門主管克利斯汀辛表示，與WasteFuel合作與結盟，是集團擴大永續燃料產能與分配的關鍵。環保燃料已是馬士基未來的發展重點。該公司上月公布，旗下「全球第一艘使用碳中立燃料的貨櫃船」已取得綠色電力甲醇的供應，另還表示已訂購8艘大型採用碳中和燃料的海運貨櫃船。

隨着世界主要經濟體試圖減少碳排放以實現2050年減碳及淨零目標，馬士基等航運業者正尋找新的方法來抵消航運的氣候足跡。馬士基每年消耗約1,200萬噸船用燃油，該公司目前正積極走向綠色航運，計劃在2050年前為所有燃料找到綠色替代品。