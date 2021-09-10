港股飆逾400點　重上兩萬六關　美團反彈5%

港股升幅擴至超過400點，恒生指數重上兩萬六關，高見26,123點。國企指數升180點；科技指數升170點，主板成交350億港元。

大型科網股顯著反彈推高大市，美團飆5%，是表現最佳藍籌及科指成分股；阿里健康升3.8%；阿里巴巴升3%；騰訊升2.5%；小米集團升1%。

另外，京東集團及快手飆4.6%及4.5%；金山軟件升3%；微盟升2.9%；嗶哩嗶哩升2.6%。

其他重磅股跟隨大市做好，香港交易所漲2%；中國移動升1.4%；友邦保險升1.3%；中國平安升0.9%；建設銀行升0.7%；滙豐控股升0.5%。

【09:21】港股向好 騰訊反彈2% 滙豐偏軟

港股開市反彈，恒生指數升154點或0.6%，報25,870點；國企指數高開58點或0.64%，報9,241點；科技指數升58點或0.89%，報6,618點。

市場澄清內地監管機構只是放慢審批遊戲版號流程，並非暫停審批。騰訊反彈2.3%，報491.2港元；金山軟件亦漲1.3%。

其他大型科網股普遍向上，阿里巴巴升1.7%；美團升1.3%；京東集團升2.5%；快手升1.7%；小米集團無起跌。

其他重磅股個別發展，友邦保險升0.8%；香港交易所升0.7%；工商銀行及中國移動無起跌；中國平安跌0.6%；建設銀行跌0.7%；滙豐控股跌0.1%。