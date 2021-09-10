【高盛推介】比亞迪逆市下跌 趁低部署貼價購證
2021年09月10日 10:52
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份在深圳成立新公司，經營範圍含新材料技術研發。另外，有券商發表報告指電動車滲透率繼續保持領先，當中首選比亞迪。比亞迪周五(10日)早段逆市下跌約2%。進而觀察近期股價走勢，比亞迪窄幅橫行，每逢回調至區間底部均見資金趁低吸納。
觀察個股輪證資金流向，過去3個交易日皆見資金流入比亞迪的好倉，其中周四(9日)有約1,200萬港元。
觀察個股波幅數據，會發現比亞迪產品的引伸波幅近日持續下跌，從月初60波幅點以上回落至現時的55波幅點附近，因此投資者在選擇產品要注意波幅風險，宜以貼價、中期、低街貨產品作部署，以減低風險波幅。
貼價證可留意比迪購證(24955)，是中期、貼價至輕微價外證中最高槓桿，能在風險及回報之間取得更佳的平衡；價外高槓桿證則可留意比迪購證(23778)，可利用作短線部署。相反，如看淡比亞迪，則可留意比迪沽證(23961)，是輕微價外證中最高槓桿。
比迪購證24955，行使價298元，2021年12月23日到期，實際槓桿5倍，行使價260至320元間、3個月期以上產品中最高槓桿。
比迪購證23778，行使價380元，2021年12月28日到期，實際槓桿5.8倍，價外、高槓桿、宜作短線部署。
比迪沽證23961，行使價220.68元，2021年12月22日到期，實際槓桿4.2倍，行使價220至260元間產品中最高槓桿。
投資者如希望避開波幅風險，可留意牛熊證，選擇時則要注意收回風險，看好可留意貼價牛證(55667)，收回價240元，距現貨有約20元差距，收回價較遠則可留意比迪牛證(55291)，兩者都是相近收回價產品中最高槓桿。相反，看淡可留意比迪熊證(59873)，是市場上最貼價、最高槓桿的熊證之一。
比迪牛證55667，收回價240元，行使價236元，換股比率500，槓桿比率10.7倍，貼價、相近收回價產品中最高槓桿。
比迪牛證55291，收回價230元，行使價226元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，遠牛、相近收回價產品中最高槓桿。
比迪熊證59873，收回價280元，行使價284元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，最貼價、最高槓桿的熊證之一。
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