【瑞通推介】騰訊反彈至500元遇阻　投資者追好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憂慮聯儲局或提早減少買債，道指周四(9日)收報34,879點，跌151點或0.4%，連跌第4日。恒指周四曾挫近700點，全日收報25,716點，跌604點或2.3%。周五(10日)早段反彈400點，重上26,100點。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾1.2億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾9,700萬元，反映投資者預期大市急挫過後將見出現技術反彈。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價24,500至24,599點，而熊證街貨重貨區為收回價26,600至26,699點。

有傳中央暫時停止審批國內所有新的網絡遊戲，以進一步處理未成年沉迷遊戲的問題。騰訊控股宣布延遲推出《英雄聯盟手遊》，由原本9月15日延遲至國慶假期後，加上包括騰訊等大型遊戲平台再被官方約談，以及被券商剔出亞太區焦點股名單，騰訊周四急挫8.5%，險守480元關，是表現最差藍籌，跌破10天和50天線。最新有傳內地監管機構只是放慢審批遊戲版號流程，而非暫停審批，配合騰訊連日在市場進行回購，騰訊周五早段回升3%，逼近495元以上。周四有超過22億元北水淨買入騰訊，是淨買入最多港股。輪證資金流方面，超過2億元淨流入其好倉，為周四最多資金淨流入的個股好淡倉項目，淡倉則有逾4,000萬元淨流出。

受惠內地基建預期升溫，中國建材周四逆市獲資金追捧，曾漲4.6%，高見12.68元的今年3月初以來高位，收市維持3.3%的升幅，報12.52元，14日RSI續處超買水平。據報中國建材集團投資建設的萬噸碳纖維生產線日前在青海西寧正式投產，中國建材周五早段繼續高企，升逾8%至13.58元，創52周高。周四有逾1,600萬元淨流入其好倉，淡倉資金流變化不大。

小米集團遭券商下調評級和目標價，憂慮其智能手機面對榮耀手機競爭加劇。小米周四以近全日低位23.6元收市，挫3.7%，周五早段反彈2%，曾突破24元。周四有逾600萬元淨流入其好倉，淡倉則有近140萬元淨流出。

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