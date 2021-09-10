上半年內地房企債務違約近200億人民幣　各行之冠

高壓的樓市調控下，令不少內地房產公司出現債務違約問題，上半年違約金額近200億元人民幣(下同)，共涉及12家企業。

8月份當局公布「三道紅線」政策，要求地產開發商扣除預收款的資產負債比率不得大於70%；淨負債率不得超過100%；現金短債比率不得小於1倍。同時，當局亦針對開發商融資管道實施更嚴格的監管，對常用桿槓進行開發的地產業，其融資開始變得愈來愈難。

根據貝殼研究院統計，今年首7個月，房地產產業債券融資規模累計成長率持續下滑，開發商境內外債券融資金額累計約6,428億元，較去年同期下降13%；估計8月份更嚴格的監管實施後，該數據加速衰退的可能性增加。

此外，貝殼研究院稱，今年地產商到期債務規模達1.28萬億元，成為2019至2023年間的償債高峰。從目前的舉債情況來看，明年償債規模預計仍將維持在9,000億元左右的高位。

地產商面臨嚴峻的融資環境，意味過去習慣以「借新還舊」的融資模式可能很難維持下去，對開發商周轉構成壓力。

另一方面，根據Wind統計數據顯示，今年上半年中國企業信用債違約規模達985.73億元；當中地產業違約規模為191.92億元，位居各產業之首。