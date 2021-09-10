周小川：落實新出台個人信息保護的法律法規

內媒報道，中國人民銀行前行長周小川在一個金融論壇上稱，要重視數據安全和隱私保護，防範電訊和支付詐騙。在法律保障方面，需通過能夠界定個人信息主體權屬和相關人員行為空間的法律來保護個人隱私。在技術實現上，通過數據處理、計算方法、管理技術等要確保個人隱私不受侵害。

周表示，目前要落實新出台的個人信息保護的法律法規，還需要進一步深化，特別是在獲取信息、存儲信息、買賣信息、集成信息及其應用方面要制訂更詳細的實施細則。

他指出，要加強與國際、境外監管機構的交流合作，特別是在反壟斷、數據治理、消費者保護等方面，更要積極參與數碼領域的國際規則制訂，並可在國際合作中積極參與國際規則的討論和研究，為數碼人民幣的發展爭取良好的國際環境。

周小川表示，多國央行近年來以各種形式公布有關央行數碼貨幣(CBDC)的考慮和計劃，部分已開始，甚至完成初步測試，而中國已取得可喜的進展，仍需進一步加大努力。在鼓勵數碼金融發展時，應該堅持金融服務業持牌經營的原則，持牌的基本條件，包括資本的充實、抗風險能力、專業人員以及對規則的了解。