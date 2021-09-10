【高盛推介】美團反彈 資金積極部署淡倉
2021年09月10日 11:59
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團周五(10日)早段反彈，升約5%，是第2大升幅的藍籌股
觀察個股輪證資金流向，周四(9日)有約2,300萬港元流入美團好倉，是第2大資金流入的個股，僅次於騰訊控股，當中大部分都是流入美團認購證。周五股價反彈，即市見資金積極部署其淡倉。
要注意周四部分資金流入行使價較遠，320元以上的認購證，這類認購證較價外，風險相對較高，投資者宜轉移留意較貼價的產品，輕微價外證可留意美團購證(26026)，屬中期輕微價外、高槓桿、低街貨的產品，貼價證則可留意美團購證(21868)，敏感度相對較高，適合作短線部署。
美團購證26026，行使價300元，2021年12月7日到期，實際槓桿6.1倍，中期輕微價外、高槓桿、低街貨。
美團購證21868，行使價274.08元，2021年11月23日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、高敏感度。
美團沽證11689，行使價219.8元，2021年11月23日到期，實際槓桿5.4倍，中期、輕微價外。
美團沽證13541，行使價244.8元，2021年10月19日到期，實際槓桿7.3倍，短期貼價、高槓桿。
美團牛證50008，收回價240元，行使價237元，換股比率500，槓桿比率10.9倍，貼價牛、低街貨。
美團熊證60242，收回價280元，行使價283元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，貼價、相近收回價產品最高槓桿。
美團熊證50283，收回價290元，行使價293元，換股比率500，槓桿比率7.5倍，遠熊。
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