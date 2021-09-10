「鋁代銅」觸發漲價潮　鋁價一面倒向上？

今年銅價飆上歷史新高，生產商遂採用替代金屬減輕成本，同時抑制銅價漲勢。外媒報道，全球最大空調設備製造商大金工業(Daikin)計劃2025年前，將以鋁取代空調設備中50%的銅。另外，中國家用電器研究院(CHEARI)也正與當地重量級家電業者合作，提倡在產品中使用更多鋁。

CHEARI表示，大宗商品價格急漲，尤其是銅價，正加重空調製造商的成本壓力。由於產品差異化程度低，他們很難把成本轉嫁給消費者，因此許多業者正考慮使用鋁。其數據顯示，銅佔空調設備成本的比率約20%至30%。包括銅在內的大宗商品價格全面上揚，令內地8月工業品出廠價格指數攀升至13年來最高，衝擊製造商的利潤。

摩根士丹利今年5月曾表示，若銅價升破每噸1萬美元，將加快業界改用替代原料的步伐。其實大金自2013年起已開始在部分機器中使用鋁，在銅價飛漲下，正準備加速轉向。目前大金每年使用約9萬噸銅，空調產量佔全球逾10%。

然而，當業界都在以鋁代替銅，鋁價亦被推高至多年高位。LME的3個月鋁期貨價格周四(9日)一度漲1.9%，至每噸2,848美元，觸及2008年以來新高。除了需求上升外，主要鋁土礦生產國幾內亞發生政變，影響鋁出口，都加重供需失衡疑慮。

【鋁價後市單邊爆上？】

鋁價攀升至13年高位，有分析師認為價格還會更進一步上漲，但另一派則認為，升勢已經見頂，恐怕會快速回落。

全球第三大商品交易商Trafigura Group表示，由於需求旺盛與生產缺口擴大，鋁價正往歷史新高邁進。華爾街大行高盛與花旗集團上周皆上調對鋁價的預測。中銀國際環球商品大宗商品主管Xiao Fu表示，中國的干預在工業金屬市場產生不同影響，自開始出售國家儲備金屬抑制價格以來，銅價已經回落，且銅的投機倉位一直呈現下降趨勢，投資者的興趣已轉移到其他市場，目前鋁可能是首選，帶動鋁價上升。

然而，鋁價今年已累漲43%，對銅的成本競正力正在迅速下降，另一種替代品可能應運而生。中國有色金屬工業協會認為，鋁價今輪升勢可能埋下滅亡的種子，認為鋁供應並未明顯短缺，消費也不足以支撐如此高的價格，一旦高價削弱需求與替代性產品出現，鋁價恐怕會快速回落。

分析機構Harbor Intelligence總經理Jorge Vazquez認同上述觀點。他表示，需求動能已過周期性高峰，中國的結構性需求正在減弱，經濟衰退或金融危機發生的可能性愈來愈大。目前由需求帶動的增長，就像打了類固醇，收場可能非常難看。