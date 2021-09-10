劉嘉輝：預售樓花申請急跌　無礙全年一手供應

今年首8個月新申請預售樓花數字大約6,800宗，較去年同期超過1.4萬宗，顯著下跌。然而，有關情況是否代表市場「無樓賣」？答案：當然不是。

事實上，今年首8個月新申請預售樓花數字與2017年同期的7,700多宗、以及2019年同期的7,300多宗相若，更加值得注意的是，2017年及2019年錄得之一手成交均超過1.8萬伙。

究竟原因為何？主要由於除了新申請預售樓花情況外，亦要視乎當局審批預售樓花的速度。觀乎今年批出預售樓花涉及的單位數目超過8,000個，對比去年同期的6,000多個，上升達36%。

換言之，批出預售樓花已有所加快。此外，不容忽視的還有「貨尾單位」情況，現時市場仍有約1.2萬個貨尾單位，相信發展商未來會陸續推出市場。

總括而言，今年首8個月一手成交已錄得超過1.1萬伙，當中港島區佔約1,000伙；九龍區佔約5,200伙；至於新界區則大約5,000伙。展望未來幾個月，發展商必定繼續推盤，尚若每個月成交量維持約1,700至1,800伙，全年可達約1.8萬伙水平。

美聯物業首席分析師 劉嘉輝