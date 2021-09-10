黃詠欣：疫情下難回港　境外如何成功申請按揭？

疫情之下，由外地回港要接受隔離，動輒十多日。如早前買入新盤，成交期臨近，但又在海外工作，難以請長假回港申請按揭怎樣辦？銀行會否接受客戶以授權書(power of attorney)找親友協助申請按揭呢？

近日，便有個真實案例，客戶於外地工作，太太及女兒則在香港工作及讀書。客戶早前買入的新盤即將入伙，需回香港申請按揭，但香港仍未放鬆抵港人士強制檢疫期，客戶不知能否於海外授權太太為他申請90%的高成數按揭。

這宗個案在客戶購入物業的時候已開始跟進，當中銀行批核的關鍵有兩點。首先，願意接受以授權書(power of attorney)去申請按揭的銀行不太多，多數銀行都要求至少「面見」申請人一次，其後才由授權人辦理餘下手續。幸好，客戶原來在購入物業後，由於已有疫情因素，早已建議客戶先行與3間銀行見面，因此雖然客戶在入伙前未能回港，我們仍能協助其太太以授權書成功於銀行批出90%按揭。

另外，由於客戶為海外收入人士，剛轉工半年時間，銀行在入息證明文件要求上會較本地入息更嚴謹，包括入息要以稅後收入去計，要提供僱傭合約、糧單、稅單等，同時要證明有直系親屬在港居住，並提供關係證明，更要證明客戶會回港與在港直系親屬同住在該按揭單位內等等。整理文件上述文件，也是一門學問，建議找專業人士協助，會令過程更順利。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣