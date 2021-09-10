人行范一飛：金融科技可解決發展不平衡問題

內媒報道，中國人民銀行副行長范一飛在一個金融論壇上談及「共同富裕」指，金融科技是彌合數碼鴻溝、解決發展不平衡、不充分問題的重要手段，主要途徑包括紓解城鄉間數碼化建設鴻溝、破解群體間數碼化應用鴻溝、緩解機構間數碼化發展鴻溝的3方面。

另外，他稱，人行將堅持開放包容原則，並從供需兩方面發力，組織持續優化數碼人民幣底層業務能力和基礎技術平台，積極對外賦能，共同打造數碼人民幣生態體系。在規則制訂方面，以中心化管理、統一認知、實現防偽為前提，以充分發揮數碼人民幣結算效率高、隱私保護強等優勢。又強調，數碼人民幣不能完全按照帳戶去管理，亦不能照搬紙幣去要求，「該打破的要打破，該約束的要約束」。

在技術實現方面，他指人行將發揮好指定營運機構各自優勢和專業經驗，持續開展技術以保持整體先進性，充分利用現有金融基礎設施，支持與傳統電子支付系統間交互，推動不同營運機構錢包間、數碼人民幣錢包與銀行帳戶間的互聯互通，實現安全與便捷的統一。

范一飛認為，金融機構要高度重視數據工作，充分釋放數據潛能，點燃金融數碼化轉型的「數據引擎」。在數據治理方面，建立涵蓋採集、處理、分析、使用的全流程管理體系，統一數據標準規則、做好分級分類，建設企業級數據字典和資源目錄，著力提升數據準確性、有效性和易用性。在數據共享方面，堅持最小必要、專事專用原則，探索應用多方安全計算、聯邦學習等技術，在保障原始數據不出域前提下規範開展數據共享，實現數據可用不可見、數據不動價值動。

在數據應用方面，加強金融與公共服務領域信息互聯互通，運用聯合建模、圖計算等手段，建立以客戶為中心的數據服務能力，深挖數據綜合應用場景，實現數據對金融服務實體經濟、普惠百姓民生的多向賦能。

在數據保護方面，嚴格落實《數據安全法》、《個人信息保護法》等法律法規，建立數據全生命周期安全保護機制，運用匿蹤查詢、去標記化等措施，嚴防數據誤用、濫用，切實保障金融數據和個人隱私安全。