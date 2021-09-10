金管局公布粵港澳大灣區跨境理財通細則

香港金管局周五(10日)公布粵港澳大灣區跨境理財通業務試點實施細則。試點是指大灣區內地和香港合資格居民通過雙方司法管轄區的銀行體系建立的閉環式資金管道，投資對方銀行銷售的理財產品。

粵港澳大灣區「跨境理財通」正式落地，香港金融管理局稱，現有超過20間港銀表示有意參與跨境理財通，待銀行完成準備工作及報備，即可正式通過跨境理財通進行跨境投資，意味銀行在約10至11月份可以開展誇境理財通業務。

早前有消息指，疫情下監管機構擬容許香港投資者在本地銀行，透過見證開戶形式，以開立內地銀行的「北向通」投資戶口。

金管局副總裁劉應彬表示，明白業界對見證間戶有強烈訴求，如果可以做到當然理想。目前正與内地監管當局探討在現行安排的基礎上，以試點形式，循序漸進地設立「北向通」下的見證開戶安排，冀可在本地銀行展開理財通業務前儘快為其提供相關建議，惟試點細節暫未能公布。

跨境理財通分南向通和北向通。南向通指內地合資格居民通過指定管道投資香港銀行銷售的理財產品，當中資金跨境劃轉主要由內地銀行負責，理財產品的銷售由香港銀行負責；而北向通指香港合資格居民通過指定管道投資內地銀行銷售的理財產品，當中資金跨境劃轉主要由香港銀行負責，內地理財產品的銷售由內地銀行負責。

金管局和人民銀行經協商和諮詢兩地相關監管當局及銀行業界，制定了實施細則。本實施細則適用於參與跨境理財通業務的香港銀行。香港銀行須確保跨境理財通業務符合本指引有關投資者資格、開戶安排、資金跨境匯劃、額度管理、產品盡職審查、宣傳及銷售、管控及監督、員工知識及培訓、投訴機制、彙報責任等範疇的規定。

香港銀行應透過合作協議提醒及訂明其內地伙伴銀行應遵守本實施細則相關要求。適用於內地銀行的相應實施細則由內地監管當局另行頒布。香港銀行應遵守該內地監管當局頒布的實施細則相關要求。香港銀行亦須遵守所有相關的現行監管規定。

有意開展跨境理財通業務的合資格香港銀行應按指引建立系統、內部管控措施以及操作規程，並在開展有關業務至少一個月前向香港金管局提交自我評估及通報，獲得香港金管局不反對通知後，方可開展南向通及北向通業務。金管局會就香港銀行的跨境理財通業務進行監管工作(包括但不限於現場審查及非現場監察)，並在需要時與個別機構作出適當的跟進。香港金管局、人民銀行和其他相關監管機構已就跨境理財通的監管安排簽訂合作備忘錄。

期望跨境理財通可為兩地金融業界開辟更廣闊的市場，同時便利跨境投資，為大灣區居民提供更多理財產品的選擇，進一步促進人民幣跨境流動和使用。香港金管局和人民銀行會因應跨境理財通的運作情況，不時檢討和優化跨境理財通的安排。

南向通指內地合資格投資者可通過指定管道，投資香港銀行銷售的合資格理財產品。內地合資格投資者須在內地設有一個有跨境匯款功能的銀行帳戶，而香港銀行須為該等內地合資格投資者在香港開設有投資功能的帳戶，並與其內地的匯款專戶配對，帳戶間資金流動進行閉環管理。其後，該內地投資者可透過在內地的匯款專戶匯款到香港的投資專戶，並透過該投資專戶購買香港銀行銷售的合資格理財產品。

北向通指香港合資格投資者可通過指定管道，投資內地銀行銷售的合資格理財產品。香港合資格投資者須在香港設有一個有跨境匯款功能的銀行帳戶，而內地銀行須為該等香港合資格投資者在內地設有投資功能的帳戶，並與其香港的匯款專戶配對，帳戶間資金流動進行閉環管理。其後，該香港投資者可透過在香港的匯款專戶匯款到內地的投資專戶，並透過該投資專戶購買內地銀行銷售的合資格理財產品。