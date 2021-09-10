商會調查：在華美企盼兩國領導人會面破冰

中國美國商會(AmCham China)最新調查指出，在中國的美國企業皆想從特朗普時代的貿易壁壘中解脫，許多企業都希望能恢復正常簽證，期望美國總統拜登與中國領導人舉行面對面商談。

外媒報道，中國美國商會8月有125家成員公司參與調查，周五(10日)發布結果，超過60%成員表示需要恢復為企業高層及其家人提供簽證的常規服務，是調查中優先程度最高的選項。

當中，有54%受訪者呼籲美中政府定期溝通以重建關係；47%則希望取消關稅，只有22%受訪者表示關稅沒有影響，而去年調查中還有43%稱無影響。最後，有38%受訪者希望今年能舉行「拜習會」。

中國美國商會主席Greg Gilligan表示，過去幾年兩國相關官員以及溝通的鴻溝愈來愈大，現在幾乎不存在。如果兩國領導人重新聚首、啟動進程，將是一件好事。他補充，中國各機構最近也在詢問該商會對於監管趨嚴有何意見，商會成員正緩慢觀察事態發展。

不過，在嚴控疫情下，據報中國領導人已約600天未出國，即將在紐約舉行的聯合國大會、意大利舉行的G20峰會，中國領導人亦尚未確認會否親自出席，因此利用這兩個場合與美國元首會面的機會不大。至於近日兩國元首通電話，消息指似乎亦未見太大的成果，意味暫無助破冰。