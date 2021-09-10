世界巨變！美對華發動晶片戰　分析指暴露晚期資本主義危機

美國總統拜登自今年1月上任以來，繼承前朝特朗普向華發動的貿易戰和科技戰，「晶片戰」更沒有偃旗息鼓之勢。外媒引述分析指，美國在半導體產業的對華技術遏制，凸顯晚期資本主義危機。

報道引述知名科技類媒體Newsclick.in創始人Prabir Purkayastha撰文指出，隨着美國對中國實施技術制裁，世界電子行業正面臨動盪時期。制裁後，華為由手機供應商的第一名跌至目前的第7名。然而華為不僅生存下來，且做得還不錯，仍然是電信設備市場的全球領導者，佔有高達31%的份額，是其競爭對手諾基亞和愛立信的兩倍，今年上半年的利潤接近500億美元，可見中國在晶片製造和設計技術上正在不斷追趕美國。

隨着中美之間的晶片戰爭愈演愈烈，全球電子晶片供應鏈受到影響，出現了晶片短缺。如果晶片戰繼續下去，晶片短缺的危機勢必影響其他行業。

美國根據其2018年出口改革控制法案，禁止中國使用「基礎技術」，其論點很簡單：美國在先進晶片製造所需的某些關鍵技術上領先於中國；為了保持領先地位，美國所要做的就是拒絕中國獲取這些技術；這將確保美國在未來處於領先地位並確保其主導地位。

中芯隨後試圖建立其7nm晶片製造線，並需要從荷蘭公司ASML極紫外光刻(EUV)機器進口，每台機器耗資約1.2億至1.5億美元。儘管EUV機器來自荷蘭，但它使用的是其美國子公司開發的軟件，因此受到美國制裁制度的約束。美國的制裁意味ASML不能向中國出售EUV光刻機，儘管它可以出售其他用於低端晶片生產的光刻機，令中國遠離高端10納米以下技術，因此落後市場領導者一兩代。

晶片雖然是電子產品的主要驅動力，但並不像生產這些晶片的機器那樣基礎。如果想處於技術的最前沿，不僅要掌握晶片生產技術，還要掌握生產運行生產線的機器的技術。這就是為何ASML的光刻機是中國的瓶頸。

美國及其大學仍然是知識發展的主要來源，是該領域進步的關鍵。但這是它的長期問題。美國大學的研究項目大多由外國學生組成，其中大部分來自中國、印度和其他發展中國家。他們中的許多人留在美國，為美國今天的知識進步提供所需的人力。

美國半導體行業擔心的是，中國是美國晶片設計軟件的最大市場。美國公司還設計高端晶片，然後在台灣製造。從短期來看，美國的制裁肯定會損害中國在先進晶片生產和基於此類晶片的電子設備生產方面的利益。但這也意味美國公司將失去其現在從中國市場獲得的設計工具銷售收入的很大一部分。這也意味高通和英偉達等美國公司設計並在台積電製造的先進晶片會有收入損失。

對於美國高科技公司來說，這種收入的損失意味用於研發的資金減少，其全球知識中心的地位也將慢慢受到侵蝕，研究經費減少意味最終失去領導地位。如果美國公司失去中國市場，從而失去其很大一部分收入，其未來的競爭能力將受到嚴重損害。從短期來看，他們可能會受益，就像他們在華為失去智能手機第一名的情況下所做的那樣，但從長遠來看，收入的減少將意味生產知識的能力下降，而這些知識使美國在技術上具有優勢。

在向美國商務部提交的一系列文件中，美國半導體行業協會(SIA)辯稱，美國公司與中國市場脫鈎將意味巨大的收入損失，並最終放棄美國在電子領域的領導地位。美國的制裁已經導致中國公司從其產品線中取出美國設計的組件。因此，制裁不僅打擊了華為和其他中國供應商，還打擊了作為其供應商的美國公司。

諮詢公司Analysis Mason 5月發表的報告表示，中國將能夠在三、四年內實現半導體的自給自足。波士頓諮詢集團和SIA模擬了中國和美國全球供應鏈斷裂、供應鏈和市場脫鈎的影響。在這樣的政策下，美國仍將失去對中國的領導地位。

如果美國想成為世界領先者，必須在投資於未來技術的知識生成方面與中國相匹敵。然而，美國選擇走制裁路線，表面上制裁更容易實施，但實際上建立一個重視知識的社會是要困難得多，這就是Purkayastha所指的晚期資本主義的危機。