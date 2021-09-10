二手樓價指數高位徘徊　按周升0.01%

二手樓價持續向上，CCL三大整體指數齊升，中原城市領先指數報189.77點，為歷史第5高，按周升0.01%，連升2周共0.13%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報193.18點，為歷史次高，按周升0.22%。CCL(中小型單位)報190.41點，為歷史第3高，按周升0.05%，連升2周共0.07%。預計短期樓價繼續於歷史高位窄幅爭持。

CCL連續6周於189點至191點之間窄幅徘徊，最高191.34點，最低189.52點，期間累升0.53%。CCL Mass近6周於192點至193點之間窄幅爭持，期間累升0.84%。CCL(中小型單位)近6周於190點至191點之間窄幅爭持，期間累升0.60%。

分區方面，九龍CCL_Mass最新報189.94點，創歷史新高，按周升2.18%，升幅為12周以來最大，結束3周連跌。九龍CCL_Mass近6周內2次創新高。港島CCL_Mass報198.98點，為歷史次高，按周升0.56%，連升2周共1.45%，距離自己歷史高位相差僅0.13%。整體樓價破頂前，新界兩區升勢優於市區，但樓價破頂後，港九市區升幅明顯追落後。

新界西CCL_Mass報173.08點，按周跌2.66%，前周創新高後回軟2周共3.07%。近6周新界西CCL_Mass錄得3升3跌，於173點至178點之間反覆爭持，並非轉勢向下。新界東CCL_Mass報203.32點，按周跌0.08%，連跌2周共0.78%，距離自己歷史高位相差2.63%。

近6周計，港島CCL_Mass累升1.74%，九龍CCL_Mass累升2.84%，新界東CCL_Mass累跌0.32%，新界西CCL_Mass累跌2.08%。四區走勢各自反覆，拖累CCL持續於歷史高位窄幅爭持。