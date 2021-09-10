【一文睇晒】跨境理財通點開戶？有咩產品可以投資？

粵港澳大灣區「跨境理財通」計劃正式啓動，包括香港、澳門和廣東省內9市居民可跨境投資粵港澳大灣區內銀行銷售的理財產品。而且「跨境理財通」亦不受香港居民匯款到內地上限每日8萬元人民幣的匯款限制。粵港澳大灣區(大灣區)居民最快在一個多月後，待銀行完成準備工作及報備，即可正式通過跨境理財通進行跨境投資。

「南向通」指粵港澳大灣區內地居民通過在港澳銀行開立投資專戶，購買港澳地區銀行銷售的合資格理財產品；「北向通」指港澳地區居民通過在粵港澳大灣區內地銀行開立投資專戶，購買內地銀行銷售的合資格理財產品。

「南向通」和「北向通」各設1,500億元人民幣單邊總額度和100萬元人民幣的投資者個人額度。每名合資格投資者只可以在其所在地持有一個跨境理財通匯款戶口，及在另一市場持有一個跨境理財通投資戶口。

以「北向通」為例，香港投資者須在香港銀行開立一個匯款戶口，並在與該香港銀行合作的內地銀行開立投資戶口。

「南向通」方面，內地居民可以通過見證方式開戶。「北向通」下，香港投資者則可按照現行制度開立人民幣賬戶，或指定已有人民幣賬戶作爲投資戶口。金管局亦正與内地監管當局探討在現行安排的基礎上，以試點形式，循序漸進地設立「北向通」下的見證開戶安排。不論是「南向通」或是「北向通」，當投資者在完成開戶程序，及後的戶口操作和選購合資格理財產品皆可以遙距方式進行，例如電話或網上銀行。

於起步階段先涵蓋風險較低及相對簡單的理財產品。因此，一些結構性產品或衍生工具(例如期貨、期權)等產品都不會列入初階段的合資格範圍內。

「北向通」的合資格理財產品將涵蓋被界定為低至中風險的公募基金和固定收益類(主要投資於債券和存款)及權益類(主要投資於股票)公募理財產品。「南向通」的合資格理財產品則主要包括存款(不包括結構性存款)、低至中風險及非複雜的債券及在香港註冊成立並經香港證監會認可的基金。