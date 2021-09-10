金價穩守1800美元關 道期升逾百點
2021年09月10日 16:19
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美匯指數報92.38；港匯見7.7755；離岸人民幣(CNH)報6.4321；美元兌日圓報109.94；歐元企1.1848，英鎊處1.3883。金價報1,803美元。布油報72.47美元，紐油報69.02美元。比特幣企4.6萬美元水平。道指期貨升166點。
●市後關注點
-20:30 美國8月生產物價指數(PPI)(按月)
-20:30 加拿大8月失業率
●港股反彈，恒生指數高開高收，全日收報26,205點，升489點或1.91%。大型科網股領漲，騰訊及小米齊升2%。美團及阿里巴巴同漲4%。金融股撐市，香港交易所漲2.4%。恒指全周累升303點，升幅1.17%。https://bit.ly/38UJkUr
●金管局公布粵港澳大灣區跨境理財通業務試點實施細則。https://bit.ly/3yXYGlJ
●歐股早段上揚，隨着大宗商品價格走勢，石油巨頭英國石油(BP)和荷蘭皇家殼牌各升0.3%和0.4%。https://bit.ly/3E7jjQ2
●滬綜指收升9點，淨買入36.19億元人民幣，連續兩日淨買入。https://bit.ly/3E53v0b
●中國經濟：
-上半年內地房企債務違約近200億人民幣，各行之冠。
-官媒：通過行政命令要求企業調價不值得提倡。
-深圳開發新彩票，以數碼人民幣購買及兌付。
-人行范一飛：金融科技可解決發展不平衡問題。
-發改委：加快停車設施建設，擴電車充電服務。
-人行牽頭港澳制定金融支持兩地改革開放專門文件。
●中美商會調查：在華美企盼兩國領導人會面破冰。
●傳小米汽車2024年「出車」，目標3年賣90萬輛。
●傳蔚來汽車放棄來港第二上市，涉用戶信託持股。
●瑞典央行行長：加密貨幣泡沫最終會爆破。
●Tesla財務總監出售公司股票套現1630萬元。
●比亞迪與河南政府戰略合作，深化汽車零件產業。
●秘魯央行加息0.5厘，創1年最大加幅。
●傳香港擬限制散戶投資SPAC，資產門檻要求800萬元。
●內地連鎖酒吧海倫司周五(10日)首日掛牌，曾高見25.75港元，升幅達30%，全日收報24.3元，升22.9%，成交超過16.7億元。未扣手續費，每手帳面賺2,265元。
●二手樓價指數高位徘徊 按周升0.01%