東南亞疫情衝擊供應鏈　豐田10月擬大削33萬輛產量

日本汽車業龍頭豐田汽車在周五(10日)公布，由於汽車零組件的供給受到東南亞國家的新冠肺炎疫情影響而出現短缺情況，10月份的全球汽車生產台數相較於8月擬定的生產計劃、估計將減少約33萬輛，當中15萬輛為內銷，18萬輛為外銷。

另外，在9月份的全球汽車生產方面，相較於8月所擬定的生產計劃，減產台數也會再多出7萬輛左右(日本3萬輛、海外4萬輛)。

在豐田今年8月所擬定的生產計劃中，預定在10月份生產88萬輛汽車，而伴隨着這回減產決定，10月份的生產台數也將降至55萬輛水平、減少4成。而9月份的生產台數也降至47萬輛，是8月之前擬定計劃的一半水平。

豐田表示，原本預計截至2022年3月止年度的汽車生產台數會達到930萬輛，而受到這回減產影響、預料會落在900萬輛水平。

該公司指出今年11月之後的生產計劃還不明朗，但由於當前的汽車市場需求暢旺，因此在生產計劃的評估方面仍維持著先前水平。

在零組件供應短缺的問題方面，豐田表示由於東南亞國家的疫情嚴峻、導致當地供應商的工廠稼動率低落，而半導體短缺也是另一個重要因素。豐田設在東南亞的工廠還有當地供應商，雖然都有強化防疫並積極推動疫苗接種，但是未來發展也依然充滿變數。

在東南亞國家的封城措施影響下，豐田也有在其他地區尋求替代生產的管道，正想盡辦法來維持供應鏈的正常運作。另外，在全球性的半導體短缺問題方面，豐田表示除了會持續進行狀況評估，為了中長期的發展也會與相關廠商來進行協商。