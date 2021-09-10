內地智庫料2025政府財政缺口達10.7萬億人幣

中國財政科學研究院近日發布報告指，在「不改革」的情形下預測，2021年財政收支缺口約4.7萬億人民幣，而未來幾年缺口規模將擴大趨勢，預計2025年財政缺口高達10.7萬億人民幣。

中國財政科學研究院發布財政藍皮書《中國財政政策報告(2021)》，對十四五(第十四個五年計劃)時期財政收支作出預測。報告顯示，去年因基數較低，以致2021年財政收入增速顯著提升外，十四五期間財政收入增速繼續放緩，而財政支出卻保持增長，平均財政支出增速落在7.5%以上。

若與去年比較，該報告指在不考慮改革的情形下預測，2021年財政收支缺口會收窄至約4.7萬億人民幣。不過，此後幾年財政缺口規模將維持擴大態勢，預計到2025年，財政缺口將達10.7萬億人民幣。除了中央缺錢外，地方政府幾乎全數入不敷出，近期一份在中媒盛傳的統計資料顯示，今年上半年只剩下上海市出現942.6億人民幣的財政盈餘，其餘30個省份均入不敷出，河南、雲南和湖南等3省財政收支缺口最大，均為2,300億人民幣以上，反映地方財政壓力明顯上升。

內地財政困境，現任及前任財長都已示警。財長劉昆去年撰文稱，今後財政面臨減收增支壓力，財政將處於「緊平衡」狀態。前財長樓繼偉去年底也說，預計未來5年中國財政收入總額將呈低水平態勢，財政支出壓力較大，財政困難非短期的事，中期也相當困難。