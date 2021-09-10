跨境理財通正式落實　各大行均表示歡迎

粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點正式落實，本港各大行及相關機構均表示歡迎，指其相關準備工作大致就緒，爭取早日獲得監管機構同意推出服務，冀能為內地和香港的金融機構帶來龐大機遇。

當中，香港銀行公會主席林慧虹表示，香港作為亞洲主要的國際金融中心，是粵港澳大灣區居民尋找全球個人理財投資機會時值得信賴和當然的選擇。過去兩年，香港銀行業界和監管機構緊密合作，確保這個在大灣區率先試行的互聯互通機制能夠順利開通。隨着大灣區內各城市的連繫愈來愈密切，業界將積極加強投資者教育、推動跨境專業資格認可以及人才發展。銀行公會有信心，跨境理財通將會受到大灣區投資者歡迎，為香港銀行業發展帶來新動力。

渣打亞洲區行政總裁洪丕正表示，理財通啟動是中國開放金融市場和區內經濟融合的里程碑，不但為中國內地和香港的金融機構帶來龐大機遇，亦為個人投資者提供更多元化的投資選擇。

渣打香港行政總裁禤惠儀亦表示，該行已做好充分準備，並在監管框架下，為內地客戶因應其投資喜好和風險挑選產品。

滙豐銀行聯席行政總裁廖宜建表示歡迎，指理財通是一項重大的突破，將進一步推動大灣區金融業的發展。同時，該行在人手、設施、系統、產品及服務等各方面已準備就緒，積極爭取成為首批提供服務的銀行。

中銀香港副董事長兼總裁孫煜則對理財通落實表示歡迎，中銀香港將為跨境理財通南向通客戶，提供超過100種中低風險類型理財產品，包括基金、債券、存款及外幣兌換服務。基金產品方面，已準備提供世界各地著名資產管理公司的多元化環球資產配置方案；並配有人民幣、港幣、美金等超過十種主要貨幣服務供客戶選擇。

香港花旗銀行總裁及總經理林智剛表示，該行正密鑼緊鼓為有關計劃作準備；目前正與一家內地的夥伴銀行進行籌備協調工作，並已進入最後階段。同時稱為配合整體財富管理業務的發展，計劃在2025年底前在香港增聘逾1,000名專業財管人員。

星展香港限行政總裁龐華毅先生亦對理財通落實表示歡迎，指看到內地市場的龐大機會，預計未來3年會有1/4的香港豐盛理財客戶來自大灣區；並與國內備受尊敬的合作夥伴共同攜手，為更多投資者把握良機，並繼續推動大灣區金融市場的蓬勃發展。

恒生銀行執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺表示，該行一直積極支持和參與跨境金融政策的發展，是次理財通是互聯互通機制發展的另一重要里程，標誌著兩地進一步擴闊跨境投資渠道，鞏固香港國際金融中心和離岸人民幣業務樞紐地位。

招商永隆銀行行政總裁洪波表示，該行巳並好與母行招商銀行的對接工作，爭取在第一時間推出服務，為大灣區內客戶提供跨境金融服務。

美國投資協會(環球)亞太區行政總裁張灼華亦指，跨境理財通將為香港資產管理行業添加一個龐大市場，行業對理財通正式開通感到十分興奮；相信資產管理同業會把握此鉅大機遇，這將有助金融及投資服務的發展，並方便資本及人員在大灣區內的流動。