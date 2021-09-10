環球資源短缺！生活必需品產能大減　全人類捱貴貨

雖然全球新冠疫苗接種率愈來愈高，惟在變種病毒肆虐下，各類天然資源生產、工業零部件及物流仍然受制防疫措施，造成環球工業生產力受限，甚或改變生產模式。未來隨變種病毒威脅臨近，資源短缺或愈演愈烈。

東南亞國家疫苗接種率較發達國家低，確診數量仍然居高不下，嚴重衝擊全球供應鏈。日本汽車業龍頭豐田汽車就在周五(10日)公布，由於汽車零組件的供給受東南亞國家的疫情影響，出現短缺情況，10月份的全球汽車生產台數相較於8月擬定的生產計劃、估計將減少約33萬輛，當中15萬輛為內銷，18萬輛為外銷。另外，在9月份的全球汽車生產方面，相較於8月所擬定的生產計劃，減產台數也會再多出7萬輛左右(日本3萬輛、海外4萬輛)。

在豐田今年8月所擬定的生產計劃中，預定在10月份生產88萬輛汽車，而伴隨着這回減產決定，10月份的生產台數也將降至55萬輛水平、減少4成。而9月份的生產台數也降至47萬輛，是8月之前擬定計劃的一半水平。豐田表示，原本預計截至2022年3月止年度的汽車生產台數會達到930萬輛，而受到這回減產影響、預料會落在900萬輛水平。

在零組件供應短缺的問題方面，豐田表示由於東南亞國家的疫情嚴峻、導致當地供應商的工廠稼動率低落，而半導體短缺也是另一個重要因素。豐田設在東南亞的工廠還有當地供應商，雖然都有強化防疫並積極推動疫苗接種，但是未來發展也依然充滿變數。

同樣受制半導體的還有印度的Reliance，該集團旗下的Jio是印度最大電訊營運商，擁有4.25億名客戶；Jio與谷歌共同開發一款低成本智能手機，原定9月10日推出市場，以便在屠妖節(購物旺季)期間大量推出應市。惟目前已因半導體短缺而延遲計劃。

此外，家庭電器供應亦受打擊。外媒報，產銅國家因為疫情而降低產量，加劇環球銅價上升壓力，銅價因而飆上歷史新高，促使大量使用銅的空調製造商，考慮轉改採用鋁等更便宜的替代金屬。

全球最大空調設備製造商大金工業(Daikin)計劃2025年前將以鋁取代空調設備中50%的銅。中國家用電器研究院(CHEARI)也正與當地重量級家電業者合作，提倡在產品中使用更多鋁。

CHEARI表示，大宗商品價格急漲，尤其是銅價，正加重空調製造商的成本壓力。由於產品差異化程度低，他們很難把成本轉嫁給消費者，因此許多業者正考慮使用鋁。其數據顯示，銅佔空調設備成本的比率約20至30%。

分析認為，近日西非國家幾內亞發生動亂，而該國是產鋁大國，導致近日鋁價同樣在歷史高位徘徊，未知以鋁代替銅的計劃會否受阻？從而影響生產力。