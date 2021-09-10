房企逾萬億債到期　樓價限跌「不炒」變「不跌」？

內地樓市調控力度愈趨加大，令不少內地房產公司出現債務違約問題。東網根據Wind數據的統計顯示，截至周五(10日)為止，今年以來中國境內企業信用債違約規模達逾千億元（人民幣‧下同）；當中地產業違約規模為210.7億元，位居各產業之首。貝殼研究院更指出，今年中資地產商到期債務規模或高達1.28萬億元，為2019至2023年期間的償債高峰。

不過內地官方持續打擊樓價上漲後，準買家轉而觀望，導致業主紛紛割價拋售，多地近期反向祭出樓價「限跌令」，嚴禁低價傾銷、打價格戰，避免樓市崩潰。

報道指出，內地樓市進入下半年急速降溫。貝殼研究院指出，8月份有66個城市新樓市場成交量比7月持續下滑。從單月成交情況來看，新樓成交宗數和面積分別下降16%和17%。有從業員說：「進入8月樓市新樓成交明顯放緩，我們樓盤本期推出400多套房，目前只賣了100多套。」

到了8月9日，湖南岳陽打響「限跌令」第一槍。岳陽市住房和城鄉建設局要求，商品住房銷售的實際成交價格不得高於備案價格，也不得低於備案價格的85%，否則無法在商品房網簽約備案系統上簽買賣合約。據報，8月初，瀋陽的沈北新區某樓盤推出減價盤，每平方米由萬元人民幣以上，降到8,000元，觸發多個樓盤加入減價行列，當地會同多個部門對房企進行約談。

雲南昆明某樓盤原價為每平方米1.6萬元，開發商以「特價名義」將售價調至1萬元，降幅高達60%。由於昆明多個樓盤出現「跳水」，昆明市房地產開發及經紀協會緊急組織房企等召開「穩房價、穩地價、穩預期」工作要求座談會，嚴控惡意減價行為。近日，長江三角洲首張「限跌令」落地。江陰市住建局下發通知，要求商品住房實際成交價格不得高於備案價格，嚴禁低價傾銷、打價格戰，堅決杜絕惡性競爭、降標降質、逾期交付等違規違法行為。

報道引述房企營銷負責人表示，官方調控重壓下，部分房企資金流緊張，爭相降價回籠資金。一個樓盤大幅降價對周邊競品衝擊非常大，有樓盤直接半價出售，嚴重擾亂市場。一般而言，減價10%已是降價的最大幅度，多個城市設置限跌15%相當於劃定「跌停線」，有利於控制樓價走勢。在實際情況中，不排除開發商會以買房送車位、贈送全套家具或精裝修等方式變相劈價。

報道又引述房產研究院指出，由於市場分化，部分城市面臨過快降溫，甚至是樓價快速下行壓力。房企降負債壓力不斷增大，導致其在部分城市加快出貨節奏，一旦引發降價潮會引發連鎖反應，極大影響樓市有序發展，不利於樓市整體穩定，因此推出相應政策進行調節確有必要。分析指出，「限跌令」的推出凸顯市場監管趨於全面化，調控力度加碼轉至雙向，同時也反映出當前樓市具有城市分化的特徵，「限跌令」釋放出樓市的主基調仍然是「穩」。

除了房價存隱憂外，自內地對房企財務指標設「三道紅線」等政策推出後，房企的目標已由規模擴張，改為控制債務增長。據內媒引述貝殼研究院的統計亦發現，今年首7個月累計，房地產行業債券融資規模累計增長率持續下滑，開發商境內外債券融資金額累計約6,428億元，較去年同期下降13%。惟該機構推算，明年房企償債規模仍將維持在9,000億元左右的高位。

由於融資空間受限，有資金緊張的房企更一度高調告急。日前網傳一份由建業地產（00832）母企建業集團發出的《關於企業出現重大風險和危機並請求幫扶救援的報告》，直指疫情及水災雙重打擊下，集團在河南各區域多個地產項目停工、停業，商場、酒店、文旅營運難以維持，消息拖累建業地產部分美元債一度大跌。

有內媒隨後引述建業集團回應，證實有關求助信內容真實，但澄清困難屬暫時性，目前多數業務「已恢復到正常經營狀態」。在政策幫助下，該企銷售和延期交付等問題已得到解決，目前現金流安全。

法國外貿銀行發表報告，數據顯示目前市場對房地產的負面情緒，已直逼去年首季、即疫情剛爆發時，市場對房企持負面看法佔比，已由年初的一成，飆至上月約20%。不論在岸或離岸債券，民營房企的到期收益率明顯抽高，反映市場對部分房企的財務狀況擔憂升溫。而中國最大「灰犀牛」，即極有可能發生、影響巨大但被忽略的潛在危機，正是房地產行業，一旦監管進一步收緊，同時需求與經濟雙雙減速，則中資房地產開發商的前路將會很崎嶇。

被中央要求「積極化解債務危機」的中國恒大（03333），據報已獲金融監管部門允許與金融機構債權人就現有融資償還期限重新進行談判，意味恒大可能有更多時間處理債務問題。據內媒引述該企主席許家印表示，會確保所有到期的財富產品盡早全部兌付，一分錢都不能少，明顯大派「定心丸」。因此，儘管恒大遭摩根大通狠削目標價至2.8港元，但該企股價周五反彈1.97%，全日收報3.62港元。