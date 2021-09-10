買家入市分秒必爭　粉嶺居屋昌盛苑還價至深夜成交

市場盤源供應緊張，買家入市分秒必爭，粉嶺居屋昌盛苑錄1宗套三房第二市場未補價成交，新買家睇樓後隨即還價，議價至深夜落實成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲海怡半島23座高層B室，實用面積約581方呎，兩房間隔，坐享園景、池景及海景，單位以1,078萬元易手，呎價約18,554元。原業主於2006年以310萬元買入單位，持貨15年帳面獲利768萬元，升值約2.48倍。

●西營盤翰林峰2座中層B室，實用面積約331方呎，一房間隔，以970萬元易手，呎價約29,305元。原業主於2017年6月以891萬元入市，單位至今升值約79萬元，升幅約8.9%。

●大坑名門錄本月首宗成交，項目2座中層A室，實用面積約1,387方呎，四房連套房間隔，獲外區客以月租6.5萬元租用，呎租約46.9元。

●西灣河逸濤灣4座中層C室，實用面積約742方呎，套三房間隔，外望鯉魚門海景，以1,960萬元沽出，呎價約26,415元。單位2007年7月購入價約683.8萬元，持貨約14年帳面獲利約1,276.2萬元，升值約1.9倍。

●西灣河譽東低層B室，實用面積約326方呎，開放式間隔，以678萬元買入，呎價約20,798元。

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九龍區

●黃大仙鑽嶺高層G室，實用面積約323方呎，一房間隔，原叫價650萬元，減價42萬元或6.5%，以608萬元沽出，呎價約18,824元。原業主持貨5年帳面獲利84萬元，單位升值約16%。

●奧運站君滙港6座極高層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，減租800元，成交月租1.92萬元，呎租約39.8元。原業主於2012年10月以約660萬元購入單位，租金回報約3.5厘。

●奧運站維港灣本月錄約5宗租務成交，屋苑3座中高層E室，套三房間隔，實用面積約602方呎，原業主以每月租金約2.8萬元放租，最後減租3,000元，以2.5萬元租出，呎租約41.5元。

●深水埗海峯高層C室，實用面積約508方呎，兩房間隔，外區客為方便上班，斥約978萬元買入單位，呎價約19,252元。原業主於2009年1月斥資約386萬元購入，現帳面獲利約592萬元，升值逾1.5倍。

●長沙灣昇悅居8座中層G室，實用面積約604方呎，三房間隔，原叫價1,250萬元，放盤1年減價62萬元，以約1,188萬元成交，呎價約19,669元。

●荔枝角美孚新邨本月暫錄5宗交投，屋苑2期吉利徑21號中層A室，實用面積約459方呎，一房間隔，成交價660萬元成交，呎價約14,379元，新買家為外區上車客。

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新界區

●東涌水藍‧天岸2座中層C室，實用面積約539方呎，兩房間隔，享機場海景，開價920萬元，議價後共減30萬元，以890萬元沽出，呎價約16,512元。買家為同區業主，部署退休希望有較佳的居住環境，遂決定換樓。

●青衣盈翠半島3A座高層A室，實用面積約769方呎，三房連套房間隔，開價約1,515萬元，議價後減至1,475萬元成交，呎價約19,181元，買家為區內換樓客。

●荃灣柏傲灣1A座高層A室，實用面積約1,365方呎，四房連雙套房間隔，以3,100萬元沽出，呎價約22,711元。原業主於2017年2月以2,318.6萬元購入單位，持貨4年帳面獲利781.4萬元。

●元朗御景園1座高層F室，實用面積約813方呎，三房連套房間隔，連車位叫價1,000萬元，減至950萬元沽出，呎價約11,685元。原業主於2018年4月以810萬元入市，持貨3年帳面獲利140萬元。

●粉嶺帝庭軒2座中層B室，實用面積約468方呎，大兩房間隔，望內園泳池景，以680萬元沽出，呎價約14,530元。原業主於2014年9月以約410萬元購入單位，持貨約7年帳面獲利約270萬元。

●粉嶺居屋昌盛苑B座極低層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，享內園景觀，原叫價528萬元，累減38萬元，未補價第二市場成交價490萬元，呎價約7,538元。新買家收到購買證後即上網搵樓，睇樓後隨即還價，議價至深夜落實成交。

●沙田第一城36座中層D室，實用面積約307方呎，兩房間隔，原叫價599萬元，放盤1個月，減至588萬元售出，呎價約19,153元。

●馬鞍山居屋錦豐苑A座低層4室，實用面積約540方呎，兩房間隔，微減8萬元，未補價第二市場成交價440萬元，呎價約8,148元。

●西貢濤苑單號屋複式戶，實用面積約1,598方呎，四房連套房間隔，減價100萬元，以2,580萬元沽出，呎價約16,145元。