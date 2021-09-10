道指高開208點　Affirm漲逾兩成

美股繼續於高位徘徊，道指周五早段升208點，至35,087點；標指升26點，至4,519點；以科技股為主的納指漲98點，至15,346點。有聯儲局官員警告，當前經濟仍未走出困境，或預示本月的議息會議上宣布縮減買債的機會降低。

芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，雖然經濟活動似乎有着強勁反彈，但供應鏈及勞動力市場的瓶頸，證明了經濟仍然面臨挑戰。他續指，未來依然存在高度不確定性，變種病毒等威脅仍然存在。另外，聯儲局的政策工具，也無法解決這場危機所暴露出的許多系統性不公平現象。

個股方面，電動車公司特斯拉(Tesla)財務總監Zach Kirkhorn早前以每股752.9美元的價格，出售2,780股公司股份，套現近209.28萬美元(約1,630萬港元)。另外，「科技女股神」伍德(Cathie Wood)旗下的基金亦連續兩日減持特斯拉，共出售18.36萬股，套現1.38億美元(約10.76億港元)。

提供「先買後付」服務的Affirm上季收入勝預期，活躍的商家數量更大幅增加逾5倍，其股價早段大漲21.04%，高見111.43美元。

美國監管機構對富國銀行處以2.5億美元的罰款，因為該行未能解決其抵押貸款業務中長期存在的問題。富國在在2018年被發現向房屋貸款客戶收取了不當費用，遭監管部門下令要求向客戶提供賠償，並改善風險和合規管理做法。該行股價升1.58%。