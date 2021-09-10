新盤混戰！周六有450伙開賣　兩個項目部署推出

新盤市場持續升溫，周六將有逾450伙一手新盤開售，另市區亦有兩個全新項目部署推出。

●Wetland Seasons Bay第1期周六推售266伙

該盤於周六(11日)推售項目餘下的所有單位，涉及266伙，其中54伙以招標形式發售。至於以價單推售的212伙單位涵蓋開放式至三房間隔及特色戶，折實售價由448.53萬至1,004.21萬元，折實呎價由13,842至19,300元。

●黃竹坑站揚海次輪銷售 錄3466張入票

項目周六(11日)進行次輪銷售，以價單形式推售188伙單位，折實平均呎價34,708元。

●THE HOLBORN開放示範單位 參觀氣氛熱烈

該盤首張價單推出88伙，涵蓋開放式單位及一房戶，扣除最高6%折扣優惠後，折實平均呎價28,888元。

而整批單位的折實售價由595.86萬至799.94萬元。入場單位是A座5樓A7室，實用面積230方呎，折實售價595.86萬元。發展商將於周六(11日)開始收票，預計最快下周末開售。

●曼翹周五開放示範單位 傳錄4000人次參觀

桂洪集團旗下新盤紅磡曼翹，昨上載首張價單後，周五(10日)開放示範單位予公眾參觀，並隨即接受認購登記。市場消息指，有約4,000人次參觀。

項目全盤130個單位，主打開放式及一房單位，另有5伙特色戶，實用面積186方呎至334方呎。

●維港滙再沽出2伙 共套現3504萬元

其中維港滙II以招標形式售出第5座23樓A室，三房一套間隔，實用面積797方呎，成交價2,188萬元，呎價約27,453元。至於另一個售出的單位為維港滙I的第5座8樓D室，兩房間隔，實用面積536方呎，成交價1,316.12萬元，呎價約24,554元。

另外，筲箕灣ISLAND RESIDENCE的最後一伙特色單位沽出，單位為頂層32樓B室連平台及天台戶， 三房一套間隔，實用面積1,112方呎，連298方呎天台及108方呎平台，以4,000萬售出，呎價約35,971元。該盤共提供170個住宅單位，現全盤沽清。

●清水灣洋房玥廬2號屋成交價8018萬元

據一手銷售資訊網資料，華懋集團位於清水灣的洋房項目玥廬，剛售出2號屋，實用面積3,275方呎，花園及天台面積分別703與1,187方呎，成交價8,018萬元，呎價24,482元。

●富豪．悅庭洋房4236萬售出

●柏傲莊III再增1伙終止買賣個案 累積已達31宗

據成交記錄冊資料顯示，上述成交金額最高為項目8A座39樓B室，6月時以1845.2萬元售出，並選用建築期付款計劃。以單位實用面積1,014方呎計，當時成交呎價約18,197元。

該盤自公布拆卸重建後，已累錄31宗同類個案。

發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。