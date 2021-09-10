新盤混戰！周六有450伙開賣 兩個項目部署推出
2021年09月10日 21:43
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新盤市場持續升溫，周六將有逾450伙一手新盤開售，另市區亦有兩個全新項目部署推出。
●Wetland Seasons Bay第1期周六推售266伙
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第1期，周五(10日)公布第4輪銷售抽籤結果。項目共錄4,062張入票登記，以價單形式發售的212伙計算，超額認購18.16倍。
該盤於周六(11日)推售項目餘下的所有單位，涉及266伙，其中54伙以招標形式發售。至於以價單推售的212伙單位涵蓋開放式至三房間隔及特色戶，折實售價由448.53萬至1,004.21萬元，折實呎價由13,842至19,300元。
●黃竹坑站揚海次輪銷售 錄3466張入票
項目周六(11日)進行次輪銷售，以價單形式推售188伙單位，折實平均呎價34,708元。
●THE HOLBORN開放示範單位 參觀氣氛熱烈
恒基地產(00012)旗下鰂魚涌THE HOLBORN昨上載首張價單，項目周五開放示範單位予公眾參觀，位於國際金融中心一期的展銷中心內人頭湧湧，市場反應理想。
該盤首張價單推出88伙，涵蓋開放式單位及一房戶，扣除最高6%折扣優惠後，折實平均呎價28,888元。
而整批單位的折實售價由595.86萬至799.94萬元。入場單位是A座5樓A7室，實用面積230方呎，折實售價595.86萬元。發展商將於周六(11日)開始收票，預計最快下周末開售。
●曼翹周五開放示範單位 傳錄4000人次參觀
桂洪集團旗下新盤紅磡曼翹，昨上載首張價單後，周五(10日)開放示範單位予公眾參觀，並隨即接受認購登記。市場消息指，有約4,000人次參觀。
項目全盤130個單位，主打開放式及一房單位，另有5伙特色戶，實用面積186方呎至334方呎。
●維港滙再沽出2伙 共套現3504萬元
會德豐旗下多個項目周五(10日)錄得3宗成交。其中與信和置業(00083)等5大發展商合作的西南九龍維港滙項目，售出2伙，合共套現3,504.12萬元。
其中維港滙II以招標形式售出第5座23樓A室，三房一套間隔，實用面積797方呎，成交價2,188萬元，呎價約27,453元。至於另一個售出的單位為維港滙I的第5座8樓D室，兩房間隔，實用面積536方呎，成交價1,316.12萬元，呎價約24,554元。
另外，筲箕灣ISLAND RESIDENCE的最後一伙特色單位沽出，單位為頂層32樓B室連平台及天台戶， 三房一套間隔，實用面積1,112方呎，連298方呎天台及108方呎平台，以4,000萬售出，呎價約35,971元。該盤共提供170個住宅單位，現全盤沽清。
●清水灣洋房玥廬2號屋成交價8018萬元
據一手銷售資訊網資料，華懋集團位於清水灣的洋房項目玥廬，剛售出2號屋，實用面積3,275方呎，花園及天台面積分別703與1,187方呎，成交價8,018萬元，呎價24,482元。
●富豪．悅庭洋房4236萬售出
據一手銷售資訊網資料，百利保控股(00617)等位於元朗洪水橋的富豪．悅庭，剛售出67B號洋房，實用面積2,824方呎，花園面積為660方呎，成交價4,236萬港元，呎價約15,000元，
●柏傲莊III再增1伙終止買賣個案 累積已達31宗
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布主動拆卸重建後，連錄終止買賣合約個案，而本月8日單日再增1伙。
據成交記錄冊資料顯示，上述成交金額最高為項目8A座39樓B室，6月時以1845.2萬元售出，並選用建築期付款計劃。以單位實用面積1,014方呎計，當時成交呎價約18,197元。
該盤自公布拆卸重建後，已累錄31宗同類個案。
發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。